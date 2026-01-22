Yeni Şafak
Tarım Kredi markette bu hafta neler var? Tarım Kredi Market 22-31 Ocak kataloğu

09:18 22/01/2026, Perşembe
22/01/2026, Perşembe
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Marketleri, 22 Ocak dönemini kapsayan yeni kampanyasıyla temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde öne çıkan indirimler sunuyor. Ramazan ayı öncesi alışverişini planlayan vatandaşlar, kampanya kapsamında yer alan geniş ürün seçenekleriyle bütçelerine katkı sağlayan fırsatları değerlendirme imkânı buluyor. İşte, 22-31 Ocak Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu.

Tarım Kredi Market aktüel ürünler kataloğu 22-31 Ocak 2026 indirimleri belli oldu. İşte, Tarım Kredi Kooperatif market aktüel ürünlerin tamamı.

#Tarım Kredi Market
#Tarım Kredi Market indirimleri
#Tarım Kredi Kooperatif aktüel ürünler
