AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); son depremler listesini yayınlıyor. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 21 Ocak 2026 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

AFAD ölçümlerine göre son yaşanan deprem listesi şöyle:





2026-01-21 13:14:10 39.20889 28.24111 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 13:12:08 38.83472 40.10778 13.9 ML 1.7 Kovancılar (Elazığ) 2026-01-21 13:08:55 39.28333 37.72417 8.69 ML 1.0 Divriği (Sivas) 2026-01-21 12:52:52 39.46889 28.15472 6.99 ML 1.2 Bigadiç (Balıkesir) 2026-01-21 12:46:57 40.44472 30.05694 6.89 ML 1.0 Osmaneli (Bilecik) 2026-01-21 12:44:30 39.50583 28.1575 7.09 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir) 2026-01-21 12:41:19 38.80194 30.75306 7.0 ML 1.2 Merkez (Afyonkarahisar) 2026-01-21 12:25:37 38.33917 38.17139 6.93 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 2026-01-21 12:08:14 37.4375 36.86361 7.17 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2026-01-21 12:05:34 39.75972 30.19722 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir) 2026-01-21 12:02:13 40.05528 28.89611 7.64 ML 1.3 Orhaneli (Bursa) 2026-01-21 12:01:41 39.21 28.24361 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 12:00:10 38.23972 38.07 7.08 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 2026-01-21 11:59:11 39.17972 28.24722 6.85 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 11:55:23 38.39139 37.43833 8.01 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 2026-01-21 11:35:36 38.42583 36.25722 7.0 ML 1.1 Sarız (Kayseri) 2026-01-21 11:34:39 40.7025 29.15167 10.19 ML 2.1 Marmara Denizi - [05.52 km] Çınarcık (Yalova) 2026-01-21 11:31:02 38.28417 38.10472 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 2026-01-21 11:29:31 39.1875 28.11667 7.0 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 11:07:08 40.3245 24.17733 12.0 ML 2.5 Ayion Oros (Yunanistan) - [132.15 km] Gökçeada (Çanakkale) 2026-01-21 10:57:14 40.10639 24.17944 7.0 ML 3.2 Ege Denizi 2026-01-21 10:28:55 39.22472 28.08528 10.32 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 10:27:55 39.2225 28.07278 7.25 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 10:25:40 39.22306 28.06917 5.28 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 10:11:46 37.23694 42.97278 7.08 ML 1.4 Zakho, Duhok (Irak) - [14.65 km] Uludere (Şırnak) 2026-01-21 10:02:32 39.21056 28.2425 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 09:57:54 39.2025 28.23389 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-01-21 09:54:42 38.58472 30.86722 7.0 ML 1.0 Çay (Afyonkarahisar)

