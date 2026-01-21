Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sevdanız için, salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Bu heyecanınız, 86 milyonun umutları çoğaldığı gibi bizim de azmimizi artırıyor. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin.

CHP jet sosyetesinin ne emekli, ne devletle ilgileri olmadığını çok iyi biliyoruz. Yönettikleri belediyelerde emekçilere düzenli ödeme yapmayanların, kendi personeli görev yaparken tropikal adalarda keyif çatanların belediyeleri iflasa sürükleyenlerinin benim milletim, benim emeklim gayet iyi biliyor.

500 bin sosyal konut projeleriyle sorunlara çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Ömürlerinin önemli bir kısmını üleksine hizmetle geçirmiş emeklimiz bizim başımızın tacıdır. Taleplerine, beklentilerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu. Deprem harcamalarımız azaldıkça elimizde daha fazla kaynak olacak.

Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıkların boşa gitmeyeceği döneme giriyoruz. Bur fırtınadan alnımızın akıyla çıkacağız.

Bugüne kadar emeklimizi yalnız bırakmadık bundan sonra da bırakmayacağız. Biz meydanlarda şunu verecğiz bunu vereceğiz deyip, işçinin maaşını ödeyemeyenlerden değiliz. Bizim ilkelerimiz prensiplerimiz var. Bu ülkeyle ilgili hayallerimiz var. Millete hizmet yolunda rehavete yer yoktur.

Suriye'den İran'a kadar dikkatle izlememiz gerek olaylar cereyan ediyor.

Gençlerimize verdiğimiz iki müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Burs ve kredi imkanını sürekli iyileştirdik. 34 milyar 12 milyon lira öğrencilerimize ödeme yaptık. 2026 yılında yüzde 33 oranında artışa gittik. Bursa ve kredi ödemesini lisans da 4 bin lira, yüksek lisans da 8 bin liraya, doktora da 12 bin liraya artırdık.

Muhalefet gençleri kullanır bir kenara atar. Bunu 27 Mayıs'ta, 28 Şubat'ta, Gezi Olayları'nda yaptılar. Yarın siyasi ikballeri uğruna yine gençleri kullanmaktan emin olun hiç çekinmezler. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Biz, gençlerin umutlarını karamsarlığa itmesine fırsat vermeyeceğiz.

Suriye mesajı - 10 Mart mutabakatı

SDG bu entegrasyon için belirlenen takvim içerisinde olumlu adım atmadı. 10 Mutabakatına uymjadığı gibi sivillere baskı yapmayı , sivil askeri bölgelere saldırmayı sürdürdü. Suriye ordusu güvenlik görevlilerine saldırılar sonucunda operasyonlar düzenledi.

Türkiye olarak toprak bütünlüğü olan Suriye devletinin varlığını savunduk. Ülkemizin güvenlğine tehdit oluşturcak ayrılıkçı yapıya izin vermeyeceğimizi defalarca söyledik. Bağımsız Suriye inşa etme sürecini gönülden destekliyoruz. Son haftalardaki başarılı operasyonlarında dolayı kardeş Suriye halkını gönülden tebrik ediyoruz. Dün varılan ateşkes anlaşmasından büyük bir memnunuiyet duyuyoruz. Bu meselenin kalıcı şekilde çözülmesi daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir. Terör Örgütünün zorla el altına aldığı genç ve çocuklarla dün Nusaybin'de bayrağımıza aldığı alçakça

Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak o hainlerden hesap soracağız. İhmali veya kusura olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.

Suriye'deki kürtler bizim öz be öz kardeşlerimizdir. Suriye'deki kürt kardeşlerimizin önceki rejim zamanında nasıl baskı altında olduğunu en iyi biz biliyoruz. Kendilerine kimlik dahi verilmiyordu. Başbakanlık zamanında bu haksızlıkları dile getirdim. Kimse bunları ağzına dahi almazken bzi bunları açık açık muhataplarımıza ifade ettik. Görünenden bilinenden daha fazlasını yaptık.

2011 yılında iç savaşın başlamasıyla Kürt kardeşlerimiz terör örgütünün hedefi oldular. Gelenekleri olamayan bir yaşam tarzı baskılandı. Suriye Devlet Başkanı Sayın Ahmed Şara Suriye'deki Kürtlerin var olma haklarını teslim etmiştir.

Suriye'nin çalışkan azimli dürüst halkı var. Eski rejim döneminde bir avuç elit elinde pay edilmişti. Suriye halkından gizlendi. Suriye en kısa şekilde toparlayacaktır. Bu dönemde Dürziler, Kürtler, Hristiyanlar bu refahtan payını alacaktır.

Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek Kürtlerin kışkırtıldığını görüyorum. Tüm kardeşlerimizin ferasetle hareket etmesini istiyorum. Benim Kürt kardeşlerim ayrıdır, terör örgütü ayrıdır. Türkler, Araplar ve Kürtler arasına kimse giremez. Terörsüz Türkiye projemizde güvenliği huzur daha da artıracak hassas bir şekilde yürütüyoruz. Direnç testlerini başarıyla geçerek süreci bu raya kadra getirdik. Tam entegrasyonun sağlanmasıyla inşallah orada da yeni bir dönem başlayacak. Terörün şiddetin silahın devreden çıkmasıyla birlikte istişare edilip çözüme kavuşulacaktır. Hiçbir kardeşim endişe içinde olmasın.

AK Parti varsa Cumhur İttifakı güçlüyse biz Kürt kardeşlerimizin zarar görmesine asla izin vermeyiz. Halepçe Katliamı'ndan Ayn-el Arab'a kadar Kürt kardeşlerimize biz sahip çıktık. Esas olan bölünme değil birleşmedir. Esas olan dağılma değil muhabbetle kucaklaşmadır.

Bizi bir araya getiren kitabımız, Peygamberimiz ve kıblemizdir. Kendi sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. İçeriden ve dışarıdan hiçbir fitne girşimine kapılmayacağız. Tüm Suriye halkının özellikle Suriye Kürtleri'nin huzura kavuşmasını temenni ediyorum.

Kardeşliğimiz daim olsun .



