Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü ve mahir bir milletiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları, değerli sanatçılarımız, sevgili gençleri sizler hürmetle selamlıyorum. Bakanlığımızın ödüllerini takdim edeceğimiz bu kıymetli törende sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu gazi mekana hoş geldiniz.

'Bizler çok köklü bir birikimin varisleriyiz'

Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin, coğrafyanın bir özeti, sureti, neticesidir. Camilerimizin, mescitlerimizin sanat eserleri ile süslenmesi asla tesadüf değildir. Bizler çok köklü bir birikimin varisleriyiz. Anadolu neredeyse bir açık hava müzesidir.

Bir kültür ağacı, bir sanat ve medeniyet çınarı her köşeyi kuşatmaktadır. Hangi ilimize giderseniz gibin orada sanata gönül vermiş, fikirleri esere dönüşmüş üstatlarla karşılaşırsınız. Tarihin kültürün mekanın sanatsal bir kalbe nasıl tesir ettiğini anlarsınız.

Türkiye, UNESCO'ya en çok miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır. Bu mirasın yaşatılması, oyuk bir ağaca dönüşmeden gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Gençlerimize örnek olduğunuz için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

'13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık'

Bugüne kadar 90 kişiyi yaşayan insan hazinesi listesine aldık. Bu yıl 10 kişiyi daha listemize ekliyoruz. Kültür sanat mirasımızı koruyan, bizden sonraki nesillere ulaştırılmasını sağlayan sanatçılarımıza, kuruluşlarımıza minnetlerimi sunuyorum.

Meselelerin dış yüzünü aşıp öze, asıl manaya ulaşmak durumundayız. Sanat eğer mesafe kat etmemize yardımcı olmuyorsa bu çalışmaların bir anlamı yok demektir.

81 ile yaşayan miras okulu