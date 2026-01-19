Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek "Avrupa'da 3 dünyada 7'inci sıradayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu güzel buluşma vesilesiyle Başkent Ankara'mıza sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarımızı daha da yukarılara çekeceğiz. Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetinden taviz vermedik.

Haya geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz.

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı bugün 58'e çıkardık bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye!

50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 156 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 247 milyonu aştı.

Göreve geldiğimizde Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Havalimanını halkın limanı haline getirdik.

Yolcu bazında Avrupa'da üçüncü dünyada 7. sıraya geldik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu

Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik.

2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı.

2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı.

Esenboğa Havalimanı'mızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz. Ankara ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.

Bu projeyi devletimizin kasasın tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik.

Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz.















