Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var

14:1919/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3'üncü pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ile tamamlayıcı tesislerinin açılışını gerçekleştirdi.Türkiye'nin dünyada seçkin bir konuma ulaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık her platformda sözü geçen, ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, takip eden değil takip edilen bir Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri olduğunu belirterek "Avrupa'da 3 dünyada 7'inci sıradayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu güzel buluşma vesilesiyle Başkent Ankara'mıza sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ulaştırma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum.

Bu projeyle uçuş ve yolcu trafiği başta olmak üzere havacılıktaki başarımızı daha da yukarılara çekeceğiz. Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen eser ve hizmet siyasetinden taviz vermedik.

Haya geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz.

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.

Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık.

2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı bugün 58'e çıkardık bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek. Nereden nereye!

50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 156 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 247 milyonu aştı.

Göreve geldiğimizde Esenboğa Havalimanı'nın halini biliyorsunuz değil mi? Havalimanını halkın limanı haline getirdik.

Yolcu bazında Avrupa'da üçüncü dünyada 7. sıraya geldik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu

Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik.

2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı.

2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34,5 milyondu, 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı.

Esenboğa Havalimanı'mızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz. Ankara ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.

Bu projeyi devletimizin kasasın tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik.

Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Esenboğa Havalimanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında son durum! 19 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?