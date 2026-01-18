Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bir yanda susuzluk diğer yanda hizmet: Esenboğa Havalimanı'nda yeni kule ve 3'üncü pist yarın hizmete açılıyor

Bir yanda susuzluk diğer yanda hizmet: Esenboğa Havalimanı'nda yeni kule ve 3'üncü pist yarın hizmete açılıyor

15:5718/01/2026, Pazar
G: 18/01/2026, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Esenboğa'nın yeni pisti kullanıma sunulacak
Esenboğa'nın yeni pisti kullanıma sunulacak

Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 3,7 bin metre uzunluğundaki 3. pistin açılışının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukadir Uraloğlu, havalimanının yolcu kapasitesinin 30 milyona çıktığını aktardı.

Başkentte aylardır devam eden su krizi Ankaralıları çileden çıkardı.


CHP’li belediyelerin altyapı sorunları sürerken, Ankara su problemi konusunda İzmir’i yakaladı, hatta neredeyse geçti.


Mansur Yavaş topu DSİ'ye attı


Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sorumluluğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) yıktı.


Kent genelinde 200 gün boyunca su sıkıntısı olmayacağını söyleyen Yavaş, kesintilerle ilgili DSİ'yi suçladı.


Susuzlukla mücadele eden Ankara'ya, dev bir proje daha kazandırıldı.



Esenboğa Havalimanı'na 3. pist kazandırıldı


CHP'nin yapımına karşı çıktığı Esenboğa Havalimanı'nda yolcu kapasitesini artıran 3. pistin açılışı yarın gerçekleştirilecek.


CHP'nin karşı çıktığı, vatandaşın refahını ve konforunu artırmaya yönelik geliştirilen ve yapımı tamamlanan bu önemli projenin detaylarını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aktardı.


"3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi milletimizin hizmetine sunacağız"


Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi hakkında açıklamada bulundu.

19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarını kaydeden Uraloğlu, "3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.


"Çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik"


Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işlerini tamamladıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


Bu işler kapsamında havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare Teknik Bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte; 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı, 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü, 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj, 2 bin 100 metrekare yeni ARFF (itfaiye) İstasyonu, 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu, 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası, 800 metrekare apron bariyer binası, 920 metrekare nizamiye binası, 15 adet nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik.

"Tamamlayıcı çalışmalarımızı da bitirdik"


Bakan Uraloğlu ayrıca, bin 200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmaları da bitirdiklerini belirtti.


"20 milyondan 30 milyona yükseldi"


Bakan Uraloğlu, ayrıca şu açıklamalarda bulundu:


Böylece Ankara Esenboğa Havalimanı'mız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşuyor. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor.

#Esenboğa Havalimanı
#Abdukadir Uraloğlu
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aydın TOKİ kura tarihi belli oldu mu? 500 bin sosyal konut TOKİ Aydın kurasına katılacaklar isim listesi