Bir yanda susuzluk diğer yanda hizmet: Esenboğa Havalimanı'nda yeni kule ve 3'üncü pist yarın hizmete açılıyor

Ankara'nın Esenboğa Havalimanı'nda yapımı tamamlanan 3,7 bin metre uzunluğundaki 3. pistin açılışının yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukadir Uraloğlu, havalimanının yolcu kapasitesinin 30 milyona çıktığını aktardı.
Başkentte aylardır devam eden su krizi Ankaralıları çileden çıkardı.
CHP’li belediyelerin altyapı sorunları sürerken, Ankara su problemi konusunda İzmir’i yakaladı, hatta neredeyse geçti.
Mansur Yavaş topu DSİ'ye attı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sorumluluğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) yıktı.
Kent genelinde 200 gün boyunca su sıkıntısı olmayacağını söyleyen Yavaş, kesintilerle ilgili DSİ'yi suçladı.
Susuzlukla mücadele eden Ankara'ya, dev bir proje daha kazandırıldı.
Esenboğa Havalimanı'na 3. pist kazandırıldı
CHP'nin yapımına karşı çıktığı Esenboğa Havalimanı'nda yolcu kapasitesini artıran 3. pistin açılışı yarın gerçekleştirilecek.
CHP'nin karşı çıktığı, vatandaşın refahını ve konforunu artırmaya yönelik geliştirilen ve yapımı tamamlanan bu önemli projenin detaylarını ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu aktardı.
"3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi milletimizin hizmetine sunacağız"
Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi hakkında açıklamada bulundu.
19 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarını kaydeden Uraloğlu, "3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.
"Çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik"
Esenboğa Havalimanı'nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işlerini tamamladıklarını belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Tamamlayıcı çalışmalarımızı da bitirdik"
Bakan Uraloğlu ayrıca, bin 200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmaları da bitirdiklerini belirtti.
"20 milyondan 30 milyona yükseldi"
Bakan Uraloğlu, ayrıca şu açıklamalarda bulundu:
Böylece Ankara Esenboğa Havalimanı'mız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşuyor. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor.