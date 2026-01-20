Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NBA’in unutulmaz yıldızlarından Shaquille O'Neal ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol dünyasının efsane ismi Shaquille O'Neal ile sürpriz bir buluşmaya imza attı. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede renkli anlar yaşandı.
Bir süre sohbet eden Erdoğan ve O'Neal daha sonra basketbol toplarını birlikte imzaladı.
Fotoğraflar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı ve kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.