Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme takvimi

Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme takvimi

20:339/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş ödeme takvimini merak ediyor. Mart 2026 dönemine ilişkin mevcut takvime göre memur maaşlarının 15 Mart’ta yatırılması beklenirken, emekli maaşları tahsis numarasına göre 17–26 Mart arasında ödenecek. Resmi bir erken ödeme kararı açıklanmadı.

Türkiye’de milyonlarca memur ve emekli, Ramazan Bayramı öncesinde maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. 2026 yılı Mart ayına ilişkin mevcut ödeme planına göre memur maaşları 15 Mart’ta hesaplara yatırılacak. Emekli maaşlarının ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda ayın ilerleyen günlerinde ödenmesi planlanıyor.

Memur maaşları hangi tarihte yatacak?

Kamu çalışanlarının maaşları her ayın 15’inde ödeniyor. Mart ayı için de uygulamanın değişmemesi halinde memurlar maaşlarını 15 Mart 2026’da alacak. Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle memurların maaşlarını bayramdan önce çekebilmesi bekleniyor.

Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

SSK emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamına göre 17 ile 26 Mart tarihleri arasında yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinde ise ödeme günleri 25 ile 28 Mart arasında değişiyor. Bu nedenle bazı SSK emeklilerinin maaşları bayramdan önce hesaplara geçebilecek. Ancak Bağ-Kur emeklilerinin önemli bir kısmı ile bazı SSK emeklilerinin ödemeleri bayram sonrasına kalabilir. Şu ana kadar SGK tarafından maaşların erkene çekileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.


SSK emeklileri için ödeme takvimi

SSK kapsamında emekli aylıkları tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.


Buna göre son rakamı 9 olanlar 17 Mart’ta, 7 olanlar 18 Mart’ta, 5 olanlar 19 Mart’ta maaş alıyor.


Son rakamı 3 olanlar 20 Mart’ta, 1 olanlar 21 Mart’ta ödeme alırken; 8 olanlar 22 Mart’ta, 6 olanlar 23 Mart’ta, 4 olanlar 24 Mart’ta maaşlarını çekebiliyor.


Son rakamı 2 olanların ödemesi 25 Mart’ta, 0 olanların ise 26 Mart’ta yapılıyor.



Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri

Bağ-Kur emeklilerinde maaş ödemeleri tahsis numarasının son iki hanesine göre belirleniyor.


Son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar maaşlarını ayın 25’inde alırken; 3 ve 1 ile bitenler 26 Mart’ta ödeme alıyor.


4, 6 ve 8 ile biten tahsis numaralarına sahip emeklilerin maaşları 27 Mart’ta yatırılıyor.


Son iki hanesi 0 ve 2 olan Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 28 Mart’ta yapılıyor.


Ramazan Bayramı 2026 ne zaman?

2026 yılında Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü idrak edilecek.

#memur maaşları
#emekli maaşları
#ramazan bayramı
#ssk
#bağ-kur
#maaş ödeme takvimi
#mart 2026
#erken ödeme
#tahsis numarası
#maaş ödemeleri
#emeklilik
#sosyal güvenlik
#Emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2026! DSİ 1.389 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kazanan listesi belli mi?