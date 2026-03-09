Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne zaman yatacak? 2026 Mart ödeme takvimi

Emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?

SSK emeklilerinin maaşları tahsis numarasının son rakamına göre 17 ile 26 Mart tarihleri arasında yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinde ise ödeme günleri 25 ile 28 Mart arasında değişiyor. Bu nedenle bazı SSK emeklilerinin maaşları bayramdan önce hesaplara geçebilecek. Ancak Bağ-Kur emeklilerinin önemli bir kısmı ile bazı SSK emeklilerinin ödemeleri bayram sonrasına kalabilir. Şu ana kadar SGK tarafından maaşların erkene çekileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.