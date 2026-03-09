Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Muğla’da hayata geçirilecek sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura çekimi yapılıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında bugün Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde inşa edilecek olan 6.417 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Muğla kura çekiminin ardından asil ve yedek adayların yer aldığı isim listesi PDF formatında yayımlanacak. İşte açıklanan Muğra kura sonuçlarına göre isim listesi.

1 /45 TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sayesinde vatandaşlar hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek. TOKİ Muğla kura sonuçları ayrıca E-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek. Vatandaşlar tarafından TOKİ Muğla kura sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

2 /45 TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ BİLGİLERİ

TOKİ Muğla kura çekimi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de yapılacak.Hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

TOKİ MUĞLA CANLI KURA ÇEKİLİŞİ

3 /45 TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 2026 TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesi PDF formatında paylaşılacak. Vatandaşlar "talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/denizli.html" adresine giriş yaparak TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesine erişim sağlayabilecekler. TOKİ Muğla kura sonuçları isim listesinin kura çekimlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 saat içerisinde paylaşılması bekleniyor. TOKİ Muğla kura sonuçları ilçe ilçe açıklanacak. Vatandaşlar başvuru yaptıkları ilçenin yanında yer alan mavi renkteki "Kura Sonucu" ekranına tıklayarak sonuçlara erişim sağlayabilecekler.

4 /45 İŞTE TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARINDA İSMİ ÇIKANLAR

5 /45

6 /45

7 /45

8 /45

9 /45

10 /45

11 /45

12 /45

13 /45

14 /45

15 /45

16 /45

17 /45

18 /45

19 /45

20 /45

21 /45

22 /45

23 /45

24 /45

25 /45

26 /45

27 /45

28 /45

29 /45

30 /45

31 /45

32 /45

33 /45

34 /45

35 /45

36 /45

37 /45

38 /45

39 /45

40 /45

41 /45

42 /45

43 /45

44 /45