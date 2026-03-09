1+1 ve 2+1 100.000 KONUT KURASI! İstanbul'da TOKİ kura çekilişi ne zaman, açıklandı mı?

Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri il il devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projede, en fazla konutun yer aldığı şehir olan İstanbul için kura tarihi merak konusu oldu. Daha önce Ankara ve İzmir’de yapılan çekilişlerin ardından gözler şimdi İstanbul kura takvimine çevrildi.

1 /5 Türkiye genelinde büyük ilgi gören Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekilişleri sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde en fazla konutun yapılacağı şehir olan İstanbul’da kura çekilişinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2 /5 TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih duyurulduğunda haberimize ekleyeceğiz.

3 /5 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ 500 Bin Konut Projesi kapsamında hak sahibi belirleme kurası yapılan illerde sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya TOKİ'den sonuçları görüntüleyebiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'den il il listelere erişim sağlayabilirsiniz.

4 /5 TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN GERİ ALINIR? Kurada hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın Şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir. TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.