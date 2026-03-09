G7 ülkeleri hangileri: G7'de hangi ülkeler var?

Financial Times'ın aralarında üst düzey bir G7 yetkilisinin de bulunduğu kaynaklardan aktardığına göre, G7 ülkelerinin bakanları ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, İran savaşının etkilerini görüşmek üzere bugün bir telefon görüşmesi yapacak.

Düzenlenecek acil toplantıda, Uluslararası Enerji Ajansı'nın koordinasyonunda rezervlerden ortak petrol salınımı olasılığını görüşülecek.

Kaynaklar ABD de dahil olmak üzere üç G7 ülkesinin şu ana kadar bu fikri desteklediklerini dile getirdi.

G7 ÜLKELERİ HANGİ ÜLKELER?

G7 (Group of Seven), yedi ülkenin arasında uluslararası bir birliktir. Grup Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada olmak üzere yedi ülkeden oluşmakta olup Avrupa Birliği de G7 içinde temsil edilmektedir. Üye ülkeler net küresel zenginliğin %64'ünü oluşturmaktadırlar



