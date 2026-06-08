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Kılıçdaroğlu tarih verdi: Kurultay sürecini başlatıyoruz

Kılıçdaroğlu tarih verdi: Kurultay sürecini başlatıyoruz

20:328/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran'da yapacakları Parti Meclisi'nde kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de kurultay tartışmaları alevlendi.

Kararın ardından parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel ayrımı oluşurken, Özel kanadından, "Hemen kurultay yapılmazsa, CHP seçimlere katılamaz." çıkışı gelmişti.

Parti içindeki bu tartışma sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürece ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP’nin farklı fikirlerle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen bir aile olduğunu ifade etti.

Parti içinde rekabet değil dayanışma vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatları olduğunu belirtti. CHP lideri, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında adalet ve demokrasiyi tesis etme ile çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirme amacını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecinin başlayacağını açıkladı. Tüm örgütü yarınki grup toplantısında tek yürek olmaya davet eden Kılıçdaroğlu, sürecin sağduyu ve yoldaşlık bağıyla yürütüleceğini vurguladı.



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