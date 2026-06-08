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Özgür Özel 'baba ocağı' dediği partisine veda etmeye hazırlanıyor

Özgür Özel 'baba ocağı' dediği partisine veda etmeye hazırlanıyor

08:288/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
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Özgür Özel
Özgür Özel

DSP’ye yaptığı “Partiyi bize verin” teklifi reddedilen Özgür Özel için, yeni bir parti kurmaktan başka çare kalmadı. Özel’in çok yakında istifalar için talimat vermesi ve CHP’den kaçan vekillerle yeni bir parti kurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi yakın zamanda kurultaya götürmemesi halinde Özgür Özel ve ekibinin partiden kopuşunun hız kazanabileceği konuşulurken, Özel cephesinin iki partili yol haritası belli oldu.

Daha önce “Yedek partimiz hazır, ikinci partiyi hazır etmek gerekebilir” diyen ve genel merkez için Balgat’ta 3 katlı bir bina için anlaşma yapan Özgür Özel’in masasında seçime girme yeterliliği bulunan mevcuttaki bir partiye geçişin olduğu öğrenildi. Muhtemel bir erken seçim durumunda Meclis dışında kalmak istemeyen Özel ve kurmaylarının geçecekleri partiden Meclis’e girebilecekleri ifade ediliyor.


DSP’YE TEKLİF İDDİASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in DSP ile görüşerek "kongrede partiyi bize teslim edin” teklini götürdüğünü, Önder Aksakal’ın ise teklifi reddettiğini açıklamıştı. Murat Emir ise dün yaptığı açıklamada DSP’yi teslim almak gibi bir önerisi olmadığını belirterek “Bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

SIFIRDAN PARTİ İÇİN HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA

Özel ve ekibi için bir diğer seçenek ise sıfırdan bir parti kurulması. Yeni parti için çalışmaların devam ettiği ve hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtiliyor. Özel’in parti çalışmaları için Ensar Aytekin’i görevlendirdiği, temasların Aytekin üzerinden sağlandığı ifade ediliyor. Partinin kuruluşu için tüm evrakların da hazırlandığı öne sürülüyor. Yeni parti için “İstiklal Partisi” ismini reddeden Özel’in kurmayları, ismin yalnızca Özgür Özel tarafından bilindiğini vurguladı.



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