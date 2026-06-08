Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı resti: 'Yarın ben konuşacağım'

Bugün TBMM'de kurmaylarıyla bir araya gelen Özgür Özel, grup toplantısına ilişkin kararını duyurdu. Özel, "Yarın grup toplantısını ben gerçekleştireceğim. Tüm partililerimizi toplantıya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurultay çağrısını yineleyen Özel, "Derhal kurultay kararı alınmalıdır. Bu geçiş sürecinde yetkiyi emanet olarak taşıyan grup başkanı sıfatıyla, o kürsüyü seçilmiş bir isim yerine atanmış bir kişiye bırakmam mümkün değildir." dedi.