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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı resti: 'Yarın ben konuşacağım'

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı resti: 'Yarın ben konuşacağım'

14:168/06/2026, الإثنين
Yeni Şafak
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Özgür Özel- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Özgür Özel- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki Grup Toplantısı'nda konuşacağını açıklamasının ardından gözler Özgür Özel'e çevrildi. Mutlak butlan kararıyla genel başkanlıktan alınan Özel, ''Yarın grup toplantısını ben gerçekleştireceğim. Tüm partililerimizi toplantıya davet ediyorum" dedi

CHP'de gözler yarın gerçekleştirilecek grup toplantısına çevrildi. Mahkeme kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yarın saat 13.30'da TBMM'de düzenlenecek grup toplantısında konuşma yapacağı açıklandı.

Bugün TBMM'de kurmaylarıyla bir araya gelen Özgür Özel, grup toplantısına ilişkin kararını duyurdu. Özel, "Yarın grup toplantısını ben gerçekleştireceğim. Tüm partililerimizi toplantıya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurultay çağrısını yineleyen Özel, "Derhal kurultay kararı alınmalıdır. Bu geçiş sürecinde yetkiyi emanet olarak taşıyan grup başkanı sıfatıyla, o kürsüyü seçilmiş bir isim yerine atanmış bir kişiye bırakmam mümkün değildir." dedi.



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