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CHP Tekirdağ’da gerilim tırmanıyor: Çerkezköy Belediye Başkanı Akay il başkanını eleştirince disipline sevk edildi

CHP Tekirdağ’da gerilim tırmanıyor: Çerkezköy Belediye Başkanı Akay il başkanını eleştirince disipline sevk edildi

13:188/06/2026, Pazartesi
IHA
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CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç-Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay
CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç-Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay

CHP’de kurultay süreci ve "mutlak butlan" tartışmalarıyla birlikte yaşanan iç çekişmeler, Tekirdağ teşkilatında yeni bir boyut kazandı. CHP’li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ın CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç’a yönelik sert eleştirilerinin ardından, Akay’ın disipline sevk edildiği öğrenildi.

CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç, kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaları nedeniyle Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay hakkında disiplin süreci başlattı. Akay’ın parti üyeliğinden ihracının talep edildiği ve dosyanın ilgili disiplin kurullarına sevk edildiği belirtildi.

Bir programda konuşan Vahap Akay, CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç’u hedef alarak ağır ifadeler kullanmıştı. Akay, "Özel kalemden bozma il başkanı benim muhatabım değil. İşine baksın" sözleriyle başladığı eleştirilerinde, il başkanının parti çalışmalarından uzak kaldığını ileri sürmüştü.



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#cenk boduç
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