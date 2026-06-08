Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in cansız bedeni bulundu

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in cansız bedeni bulundu

10:068/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Erten'in cenazesi, suya düştüğü noktadan yaklaşık 1700 metre uzaklıkta bulundu.
Erten'in cenazesi, suya düştüğü noktadan yaklaşık 1700 metre uzaklıkta bulundu.

Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Karabük’te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in, saat 09.30 sıralarında cansız bedeni bulundu.

Düştüğü noktaya yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta hidroelektrik santralinin kapağına takılı halde bulunan Erten’in cansız bedeni, ekipler tarafından botla sudan çıkarıldı. Erten’in cenazesi inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Suya düşüp akıntıya kapıldı

Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi.

Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.

Ekipler sevk edildi

Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri sevk edildi.

Cansız bedeni HES kapağına takılı halde bulundu

AFAD koordinesinde gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron ile yürütülen çalışmalar sonucu Erten'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu.



#CHP İl Başkan Yardımcısı
#Mustafa Erten
#Filyos Çayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni resmi tatil Meclis'e sunulacak! 21 Mart Nevruz Bayramı ne zaman, bu yıl tatil olacak mı?