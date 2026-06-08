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Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı saatlerdir aranıyor: AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sahada

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı saatlerdir aranıyor: AFAD, UMKE, itfaiye ekipleri sahada

07:358/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
IHA
DHA
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Karabük’te Filyos Çayı’na düşerek akıntıya kapılan Örgütlerden Sorumlu CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’i bulmak için başlatılan arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler botlarla çay üzerinde yeniden arama çalışması başlattı.

Olay, Karabük-Zonguldak karayolunun Yeşilköy mevkisinde meydana geldi.

Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan ve içerisinde CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten’in (72) de bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yolculuk sırasında tuvalet molası verdi.


Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanıp suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, kısa sürede gözden kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece boyunca dere kenarında ve su üzerinde termal dron ile sürdürülen çalışmalarda Erten’e ulaşılamadı.

Günün ağarmasıyla birlikte arama çalışmaları yeniden yoğunlaştırıldı.

AFAD ekipleri botlarla Filyos Çayı üzerinde arama faaliyetlerini sürdürürken, ekipler dere boyunca da tarama çalışmalarına devam ediyor.



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