Kayıp üniversite öğrencisi Hamza için arama çalışması başlatıldı

Hamza Duras’ın babası Şenol Duras, 3 Haziran’dan itibaren oğlundan haber alamadıklarını belirterek, “Kendisi Yeditepe Üniversitesi’nde okuyor. İstanbul’a gidiyorum diye gitti ama gitmemiş. En son 6-7 Haziran gibi Çamtarla civarlarında görüldüğü buranın sahibi tarafından bize söylendi. 9 Haziran’da telefonla da irtibat kesildi. Ondan sonra irtibat kuramadık. Kendisi 3 Haziran’da arkadaşıyla görüştüğünde en son ormanları gösterip buralara girmeyi gezmeyi düşünüyorum gibi bir ifade kullanmış...