Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı: CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı: CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

07:438/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Buca Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı.
Buca Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Görkem Duman dahil 42 kişi tutuklandı.

İzmir’in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen dev yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Buca Belediyesi ile iştiraklerindeki usulsüzlükleri mercek altına alan dev operasyonda gözaltına alınan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da bulunduğu 42 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah görevinden uzaklaştırılan Duman ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

''Buca Belediye Başkanı Görkem DUMAN, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/114123 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.''



#görkem duman
#buca belediyesi
#buca belediye başkanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullar ne zaman kapanacak 2026? MEB karne günü ve yaz tatili tarihi