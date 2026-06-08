Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı: CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman görevden uzaklaştırıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Buca Belediyesi ile iştiraklerindeki usulsüzlükleri mercek altına alan dev operasyonda gözaltına alınan CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya’nın da bulunduğu 42 şüpheli ile birlikte tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah görevinden uzaklaştırılan Duman ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

''Buca Belediye Başkanı Görkem DUMAN, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/114123 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet” suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.''







