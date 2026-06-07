Yine CHP yine poşet yine rüşvet

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanan Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, poşetlerle dönen rüşvet trafiğini itiraf etti. Eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun talimatıyla hareket ettiğini belirten Kadıoğulları, CHP ilçe yönetiminden Bekir Önder’in getirdiği para dolu poşeti bizzat başkanlık makamına taşıdığını anlattı.
CHP’de bir rüşvet poşeti vakası da İstanbul Bayrampaşa Belediyesi’nden çıktı. Belediyeye yönelik “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırmak” soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları, görevden uzaklaştırılan tutuklu CHP’li eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu adına aldığı para dolu poşetleri anlattı. 16 Eylül 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Kadıoğulları, mart ayında da 2 kez ek ifade verdi.
SANA BİR EMANET VERECEK
3 Mart’taki ifadesinde, İsmet Paşa mahallesindeki Mis’s Cafe’nin açılışının yapıldığı gün Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kendisini arayıp CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Bekir Önder’in kendisine bir emanet vereceğini, bunu alıp makamına bırakmasını istediğini söyleyen Kadıoğulları, “Bekir Önder’in getirdiği poşet içerisindeki parayı aldım ve oradan geçen bir minibüse binip belediyeye gittim. Parayı Hasan Mutlu’nun makamına bıraktım” dedi.
POŞET İÇİNDE 200 BİN TL
Kadıoğulları, geçen yıl temmuz-ağustos aylarında yine Başkan Hasan Mutlu’nun arayıp “Sana İbrahim Kahraman’ın selamı ile bir emanet gelecek” dediği bilgisini verdi. İbrahim Kahraman, Bayrampaşa Belediyesi CHP Meclis Üyesi. 1 saat içinde Akvaryum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Dalkıran ve AVM müdürünün geldiğini belirten Kadıoğulları “Bir poşet içerisinde yaklaşık 200 bin TL bırakıp ayrıldılar. Bu esnada Hasan Mutlu arayıp Mahmut Kılıç’ın parayı benden alacağını söyledi. Bir müddet sonra Mahmut Kılıç’ın yanında
çalışan belediye personeli Süleyman gelerek parayı benden aldı” diye konuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Kılıç, tahliye edilmişti.
Okey oynamak için daire kiralamışlar
- 18 Mart’ta ikinci kez ek ifade verip etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Kadıoğulları, Hasan Mutlu’nun talimatıyla sırf okey oynamak için daire kiralandığını anlattı. Daireyi, Başkan Mutlu’nun talimatıyla CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Hacı Subaşı kiralamış. İşte Kadıoğulları’nın itirafları: “Hasan Mutlu’nun talimatıyla Hacı Subaşı, İstanbul Towers’tan bir daire kiraladı. Bu dairede zaman zaman toplanıp okey oynanmaktaydı. Bunun haricinde bu daire başka bir amaçla kullanılmadı. Dairenin kirası için Mahmut Kılıç’ın getirdiği paradan Hasan Mutlu’nun talimatıyla 2 sefer Hacı Subaşı’na kendi atölyesinde 35 bin TL verdim. Para mart-nisan aylarında verilmiştir.”