Yine CHP yine poşet yine rüşvet

18 Mart’ta ikinci kez ek ifade verip etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Kadıoğulları, Hasan Mutlu’nun talimatıyla sırf okey oynamak için daire kiralandığını anlattı. Daireyi, Başkan Mutlu’nun talimatıyla CHP Bayrampaşa ilçe yönetiminden Hacı Subaşı kiralamış. İşte Kadıoğulları’nın itirafları: “Hasan Mutlu’nun talimatıyla Hacı Subaşı, İstanbul Towers’tan bir daire kiraladı. Bu dairede zaman zaman toplanıp okey oynanmaktaydı. Bunun haricinde bu daire başka bir amaçla kullanılmadı. Dairenin kirası için Mahmut Kılıç’ın getirdiği paradan Hasan Mutlu’nun talimatıyla 2 sefer Hacı Subaşı’na kendi atölyesinde 35 bin TL verdim. Para mart-nisan aylarında verilmiştir.”