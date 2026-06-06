CHP'de gözler salı gününe çevrildi: Kılıçdaroğlu da Özel de grup toplantısı yapacağını duyurdu

“KILIÇDAROĞLU’NA ENGEL YOK”





Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun gruba hitap etmesinin önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. Sevigen “Grubu temsil eden Genel Başkan’dır. Bizim en yaşlı üyemiz İlhan Kesici, salı günü gelir, yanına da en genç iki tane milletvekili alır, divanda oturur. Kesici, Kılıçdaroğlu’nu da kürsüye davet eder. Böylelikle Genel Başkan, gruba hitap edebilir. Tüzük gereği bunun önünde hiçbir engel yok” dedi.