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Buca Belediyesi'ne yönelik ‘yolsuzluk’ operasyonunda şüpheliler adliyeye getirildi

Buca Belediyesi'ne yönelik ‘yolsuzluk’ operasyonunda şüpheliler adliyeye getirildi

08:295/06/2026, Cuma
G: 5/06/2026, Cuma
DHA
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Buca Belediyesi'ne yapılan operasyonda başkan Görkem Duman dahil 63 kişi gözaltına alınmıştı.
Buca Belediyesi'ne yapılan operasyonda başkan Görkem Duman dahil 63 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu toplam 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik çalışma başlattı.

RÜŞVET, ŞAHSİ HARCAMALAR, BANKAMATİK PERSONEL, BASINA DARP

Teknik ve fiziki çalışma sonucu, belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sanal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darbedildiği, fiilen çalışmayan kişilere kamuoyundaki adıyla 'bankamatik personeli' olarak maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığının tespit edildiği belirtildi.


1 HAZİRAN'DA 62 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu 62 şüpheliye yönelik 1 Haziran’da İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu toplam 54 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyen partililer ve kalabalık ise adliyeye sevk edilen şüphelilere alkışlarla destek verdi.



#yolsuzluk operasyonu
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