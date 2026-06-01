İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltında

07:491/06/2026, Pazartesi
DHA
CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman dahil 62 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik geniş çaplı 'yolsuzluk' operasyonu başlatıldı.

Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu, belediye imkan ve kabiliyetlerinin kullanılarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanları arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sanal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darbedildiği, fiilen çalışmayan kişilere kamuoyundaki adıyla 'bankamatik personel' olarak maaş ve çeşitli ödemeler yapıldığı tespit edildiği belirtildi. Elde edilen deliller doğrultusunda aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheliye yönelik bugün İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevi olduğu, 4'ünün yurt dışında ve 2'sinin de yurt içinde firari konumda olduğu öğrenildi.



