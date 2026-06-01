Özel protokolü delmeye çalıştı

Uğur Duyan
04:001/06/2026, Pazartesi
Özgür Özel.
Özgür Özel'in 30 Mayıs'taki Anıtkabir ziyareti sırasında yaşanan 'çelenk krizinin' perde arkası ortaya çıktı.

Özel, “Özgür Özel-CHP Genel Başkanı" yazılı şeridin yazılı olduğu çelengi mozoleye sunmak istedi. Anıtkabir Komutanlığı kuralları gereği çelenge izin vermedi. Bu nedenle çelenk üzerindeki yazılı şerit çıkarıldı. Şerit çıkarıldıktan sonra çelenk mozoleye bırakıldı. Ancak Özel'in, çelengin mozoleye yerleştirilmesi sırasında söz konusu şeridi cebinden çıkararak yeniden çelengin üzerine koydu. Bunun üzerine Anıtkabir görevlileri yeniden müdahale ederek şeridi kaldırdı. Mozoleye çelenk bırakma programı bu gerginlikle yarıda kesilirken, Özel elindeki yazıyla birlikte sinirli bir şekilde mozoleden ayrıldı. Protokol kurallarına göre çelenklerin üzerinde yalnızca kurum veya kuruluş adı bulunabiliyor.



