Kurultay yoksa seçime giremeyiz iddiası

Uğur Duyan
04:001/06/2026, Pazartesi
Zeynel Emre.
CHP'de mutlak butlan kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve ekibi dün Meclis'te toplandı.

Toplantı sonrası CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre açıklama yaptı. Emre, Siyasi Partiler Yasası gereğince en geç Temmuz 2026'ya kadar olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini, yoksa seçime girilemeyeceğini söyledi.

Zeynel Emre, olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin yeni bir adım atılacağını da açıkladı. Emre, bayram tatili boyunca Kılıçdaroğlu cephesinden herhangi bir kurultay tarihi açıklanmaması nedeniyle yarından itibaren delegelerden imza toplanmaya başlanacağını duyurdu. Öte yandan Kılıçdaroğlu ekibinin kurultay sürenin mahkemenin mutlak butlan kararı verdiği tarihten itibaren işlemeye başladığı yönünde değerlendirme yaptığı belirtildi.



