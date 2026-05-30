Kılıçdoğlu: Partimizi pavyon masalarına meze ettiler

14:1830/05/2026, Cumartesi
Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'nde
Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'nde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararının ardından 2,5 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ne geldi. Tartışmalara ilişkin 'her şeyi' anlatacağım' diyen Kılıçdaroğlu, 'Halkla Bayramlaşma' programı kapsamında kürsüden partililere hitap etti. Konuşmasına 'Ben bugün çok açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan" sözleriyle başlayan Kılıçdaroğlu, "Partimizi pavyon masalarına meze ettiler. Partimizi pavyon masalarında pazarlık yapanları, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme salonlarına düşürenleri zamanında engelleyemediğim için sizlerden özür diliyorum.' dedi.

İstinafın CHP kurultay davası kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları:

Ben bugün çok açık konuşacağım ama öfkeyle değil. Sert konuşacağım ama kinle değil. Gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi aşağılamadan.

O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattır. Bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülkenin de demokrasisi sakatlanır.

Partimizi pavyon masalarına meze ettiler

Soruyorum size, biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Hesap soracağım. Partimizi pavyon masalarına meze ettiler.

Partimizi pavyon masalarında pazarlık yapanları, Mustafa Kemal'in partisini mahkeme salonlarına düşürenleri zamanında engelleyemediğim için, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim ve gafilleri koymunda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.

Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özrü diliyorum.

Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin.

Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir. Baba ocağı vatandır. Baba ocağının sofrasında asla haram lokma olmaz. Baba ocağında oturanlar rüşvet iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Nasıl yol yürüyeceğimize siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yeni parti için hazırız diyenler iyi bilsin ki, ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinenlerin partisi. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. CHP, mandacılara ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak.

Partiyi hırsız ve rüşvetçilerden temizleyeceğiz. O çaldığınız milyon dolarları milletin kasasına geri getireceğim.


