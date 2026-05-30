Özgür Özel'in WhatsApp mesajları sızdı: Yazışmalardaki Ahlatlıbel planı gündem oldu

CHP'de rüşvetten tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile genel başkanlık koltuğunu kaybeden Özgür Özel'in VIP helikopter alımı için yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararının ardından kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia daha gündeme geldi. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki helikopter alımı yazışmaları ortaya çıktı.

WhatsApp mesajları kamuoyuna yansıdı

Yalım daha önce verdiği ifadesinde Özgür Özel'in makam aracının VİP'e dönüştürülmesi için 170 bin Euro +KDV'nin Uşak Belediyesince ödendiğini söylemişti. Akşam'ın haberine göre; Yalım ve Özel arasında şimdi de helikopter yazışmaları yaptıkları WhatsApp mesajlarıyla kamuoyuna yansıdı. Mesajlara göre Sikorsky S-76C tipi çift motorlu helikopter alımına yönelik hazırlık yapıldığı görüldü. Yazışmalarda, helikopterin teknik özelliklerine ilişkin sunum dosyası hazırlanacağı, Sikorsky S-76C tipi helikopterin tam güvenli ve çift motorlu olduğu ifade edildi.

Referans: Sosyal demokrat iş adamı

Mesajlarda, helikopter alım sürecini hızlandırmak için Yalım'ın, Özgür Özel'e havacılık sektörüyle uğraşan bir iş insanını referans gösterdiği görüldü. Yalım'ın mesajında, bu kişinin özellikle "sosyal demokrat" kimliğine vurgu yaptığı ve Özel'in doğrudan temas kurabilmesi için iş insanının telefonu da paylaştığı yer aldı.

Pist yeri bile belirlenmiş

Yazışmalarda helikopterin alındıktan sonra iniş-kalkış ve park noktası olarak Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Tesisleri değerlendirildi. Söz konusu tesisin Ankara'daki konumu ve güvenlik açısından uygunluğu nedeniyle tercih edildiği öne sürüldü.

'Çift motorlu tam güvenli' notu dikkat çekti

"Selam. Bir sunum hazırlanıyor çift motorlu tam güvenli. İnme ve park alanı Ahlatlıbel olması en doğru yer. Sunum hazır olunca bilgi vereceğim Hasan Bey sosyal demokrat."







