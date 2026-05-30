Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu için yeni parti iddiası: Ağustosta kurulabilir adı bile belli

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında “mutlak butlan” kararı verdi. 21 Mayıs Perşembe günü açıklanan kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.

Kararın ardından CHP’de yaşanan tartışmalar sürerken, parti içindeki ayrışmanın yeni bir siyasi oluşuma dönüşebileceği yönündeki iddialar gündeme geldi. tv100 ekranlarında yayınlanan programda konuşan gazeteciler Sinan Burhan ve Barış Yarkadaş, dikkat çeken kulis bilgileri paylaştı.

"Parti içindeki ayrışma kaçınılmaz hale geldi"

Sinan Burhan, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin CHP içerisinde kalmak istediğini ancak mevcut tablo nedeniyle bunun giderek zorlaştığını savundu. Burhan, parti içindeki ayrışmanın kaçınılmaz hale geldiğini öne sürerek, tüm siyasi ve hukuki seçeneklerin tükenmesi halinde ağustos ayında yeni bir siyasi oluşumun kurulabileceği iddiasını dile getirdi.

'Türkiye İttifakı' isteniyor

Yeni oluşum için mevcut küçük bir partinin devralınmasının da değerlendirildiğini söyleyen Burhan, “Türkiye İttifakı” isminin kullanılmasının istendiğini ancak aynı isimde aktif bir siyasi parti bulunduğunu ifade etti.

"İmamoğlu ve ekibi ismin alınması için girişimlerde bulunabilir"

Barış Yarkadaş ise Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yeni bir parti kurması halinde “Türkiye İttifakı Partisi” isminin alınması için girişimlerde bulunabileceğini ileri sürdü. Yarkadaş, söz konusu partinin temsilcilerinin kısa süre önce yapılan bayramlaşma programında yer aldığını belirterek bunun dikkat çekici bir gelişme olduğunu söyledi.

"Partimizi kimseye vermeyi düşünmüyoruz"

Öte yandan Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz’ın, “Partimizi kimseye vermeyi düşünmüyoruz” açıklaması yaptığı aktarıldı.







