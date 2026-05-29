Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki helikopter alımı mesajları deşifre oldu: Ahlatlıbel uygun görülmüş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi.

21 Mayıs Perşembe günü çıkan kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığı görevine tekrar döndü.

CHP'de mutlak butlan kararının yankısı sürerken bu kez de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile 'Genel Başkan' koltuğunu kaybeden Özgür Özel arasında Genel Merkeze helikopter alımı için görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı.

Ahlatlıbel Tesisleri uygun görüldü

Belge ve görselleriyle birlikte ortaya çıkan WhatsApp yazışmasında en dikkat çekici kısımlarından biri ise helikopterin konuşlanacağı lokasyon oldu.

Yazışmada, helikopterin iniş-kalkış noktası ve güvenli park alanı olarak Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesisleri üzerinde karar kılındığı görülürken, çift motorlu helikopter için Özel’e sunum dosyası hazırlandığı öğrenildi.

Mesajlarda şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"Selam. Bir sunum hazırlanıyor çift motorlu tam güvenli. İnme ve park alanı Ahlatlıbel olması en doğru yer. Sunum hazır olunca bilgi vereceğim Hasan bey sosyal demokrat."







