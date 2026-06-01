CHP’de kim daha FETÖ’cü kavgası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum” sözleri CHP gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerle kimi işaret ettiği merak konusu olurken, geçmişte Özgür Özel ve ekibindeki bazı isimlerin adı FETÖ ile anıldı. Parti içi savaşta Özel-İmamoğlu ikilisinin yanında saf tutan basın-yayın kuruluşları ise Kılıçdaroğlu’nu FETÖ ile ilişkilendiren haber ve yazılar kaleme alarak “Kim daha FETÖ’cü?” kavgası başlattı.
CHP’deki mutlak butlan kavgası her gün yeni bir başlıkla büyümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği konuşmasında kullandığı “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum” sözü, parti içini yeniden hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu, “FETÖ ajanları” dediği isimleri vermese de yakın çalışma arkadaşları, adı geçmişte de örgütle anılan isimleri işaret etti. Kendini “değişimciler” olarak adlandıran ekipte yer alan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu şu isimlerle ilgili FETÖ iddiaları gündeme geldi.
FETÖ’NÜN KANALINDA 10 YIL PROGRAM YAPTI
İTİRAFÇI “BİZ PARLATTIK” DEDİ
ADAYLIĞINI FETÖ DESTEKLEDİ
FETÖ’CÜLER DUA EDİYOR
ELEBAŞINI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI
Saraçhane Basını: Sensin FETÖ’cü!
* Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ çıkışına Özel-İmamoğlu ikilisini destekleyen Saraçhane medyası cevap verdi. Haber ve yazılarla Kılıçdaroğlu’na FETÖ göndermesinde bulunuldu.
* Gazeteci Barış Pehlivan, “Kendi döneminde Fetullahçıları çok yakınında tuttu. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında, Fetullah Gülen hastalanınca gazete ilanı verin diyen isim var” ifadelerini kullandı.
FETÖ’CÜLERİ DANIŞMAN YAPTIN
* Cumhuriyet gazetesi yazarı Işın Kansu, Kılıçdaroğlu’nu şu ifadelerle suçladı: “Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık dönemi boyunca casusluk örgütü FETÖ’cüler ile görüşmüş, onların rotasına uygun işler yapmış, hatta FETÖ’cüleri milletvekili, PM üyesi ve başdanışmanı yapmıştı. FETÖ’cü gazetelerin yazar ve yöneticileri ile sıkı fıkı ilişkiler geliştirmişti.”
* Sözcü yazarı Saygı Öztürk de doğrudan Kılıçdaroğlu’nu hedef almasa da şöyle göndermede bulundu: “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gecesini anımsayalım. ‘Kılıçdaroğlu saklandı, tankın üzerine çıkmadı’ diye eleştirilmişti. Oysa Kılıçdaroğlu, Meclis’in açık tutulması için Özgür Özel’i aramıştı. Özgür Bey, ceket giymeye bile fırsat bulamadan Meclis’e gitmişti.”