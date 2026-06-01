Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
CHP’de kim daha FETÖ’cü kavgası

CHP’de kim daha FETÖ’cü kavgası

Muhammed Vefa Yürekli
04:001/06/2026, Pazartesi
G: 1/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Sezgin Tanrıkulu.
Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Sezgin Tanrıkulu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum” sözleri CHP gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerle kimi işaret ettiği merak konusu olurken, geçmişte Özgür Özel ve ekibindeki bazı isimlerin adı FETÖ ile anıldı. Parti içi savaşta Özel-İmamoğlu ikilisinin yanında saf tutan basın-yayın kuruluşları ise Kılıçdaroğlu’nu FETÖ ile ilişkilendiren haber ve yazılar kaleme alarak “Kim daha FETÖ’cü?” kavgası başlattı.

CHP’deki mutlak butlan kavgası her gün yeni bir başlıkla büyümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun 2,5 yıl sonra CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği konuşmasında kullandığı “FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum” sözü, parti içini yeniden hareketlendirdi. Kılıçdaroğlu, “FETÖ ajanları” dediği isimleri vermese de yakın çalışma arkadaşları, adı geçmişte de örgütle anılan isimleri işaret etti. Kendini “değişimciler” olarak adlandıran ekipte yer alan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu şu isimlerle ilgili FETÖ iddiaları gündeme geldi.

FETÖ’NÜN KANALINDA 10 YIL PROGRAM YAPTI

EKREM İMAMOĞLU:
Ailesine ait İMAŞ şirketi, FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Özel Gülbahar Hatun Koleji binasını yaptı. FETÖ’nün kanalı Samanyolu TV’de 10 yılı aşkın süre yorumculuk yapan İmamoğlu’nun, FETÖ’nün “Belediyeler İmamı” olarak anılan Erkan Karaarslan’ın şirketlerine belediyeden 10 milyon 329 bin TL danışmanlık ücreti ödediği MASAK raporlarına yansıdı. 15 Temmuz gecesi Dilek İmamoğlu’nun sokağa çıkanlara hakaret ettiği paylaşımı ve İmamoğlu’nun darbe sonrası açıklamaları da çok tartışıldı.

İTİRAFÇI “BİZ PARLATTIK” DEDİ

ÖZGÜR ÖZEL:
FETÖ soruşturmasında ifade veren Enis Uludemir, Özel’in 2007’den itibaren örgüt tarafından “parlatıldığını”, maddi ve manevi destek gördüğünü iddia etti. Uludemir, FETÖ’nün Manisa yapılanmasından Talat Zurnacı’nın Özel’i önerdiğini öne sürdü. Özel’in kızı İpek Özel’in FETÖ’nün eğitim üssü olarak gösterilen Yamanlar Koleji’nde eğitim gördüğü, örgütün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi’nde haber oldu.

ADAYLIĞINI FETÖ DESTEKLEDİ

MANSUR YAVAŞ:
Adı FETÖ ile doğrudan anılmasa da örgütün desteklediği isimlerden olduğu basına yansıdı. FETÖ bağlantılı olduğu öne sürülen bazı şirketlerin davalarında avukatlık yapması ve firari FETÖ mensubu Suat Kınıklıoğlu ile ilişkileri de tartışma konusu oldu. Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün ise Yavaş’ın adaylık sürecinde FETÖ bağlantılı Ayhan Atalay’ın devreye girdiğini öne sürdü.

FETÖ’CÜLER DUA EDİYOR

SEZGİN TANRIKULU:
Örgüt bağlantısı nedeniyle kamudan KHK ile ihraç edilenlerin sözcüsü oldu. Firari FETÖ mensubu Betül Özkan ise geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda, Tanrıkulu’nun, gözaltı sürecinde kendisine destek verdiğini, dosyasını takip ettiğini ve sık sık görüştüklerini öne sürerek, “Tanrıkulu için her gün dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.
DENİZ YAVUZYILMAZ:
Kamuoyu tarafından bilinmese de FETÖ’cülerle sosyal medyada dikkat çekici bir etkileşim ağı var. Paylaşımları, firari FETÖ mensupları ve örgütle ilişkilendirilen hesaplar tarafından yoğun şekilde destekleniyor. Güncel tartışmalarla ilgili çok sayıda resmi belge paylaştığı için belgelerin kaynağı konusunda şüpheler bulunuyor.

ELEBAŞINI YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

YÜKSEL TAŞKIN:
FETÖ’nün yayın organlarından Taraf gazetesinde yazarlık yapan Taşkın, Fetullah Gülen hakkında kaleme aldığı övgü dolu yazılar ve FETÖ mensuplarının yayın yaptığı KHK TV’ye katılması nedeniyle eleştirildi.
AYKUT ERDOĞDU:
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasından yargılanan CHP eski Milletvekili Aykut Erdoğdu, Samanyolu TV’de yaptığı açıklamalarda “cemaat” kadrolarının AK Parti’den rahatsız olduğunu savunmuştu.

Saraçhane Basını: Sensin FETÖ’cü!

* Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ çıkışına Özel-İmamoğlu ikilisini destekleyen Saraçhane medyası cevap verdi. Haber ve yazılarla Kılıçdaroğlu’na FETÖ göndermesinde bulunuldu.

* Gazeteci Barış Pehlivan, “Kendi döneminde Fetullahçıları çok yakınında tuttu. Şu an Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında, Fetullah Gülen hastalanınca gazete ilanı verin diyen isim var” ifadelerini kullandı.

FETÖ’CÜLERİ DANIŞMAN YAPTIN

* Cumhuriyet gazetesi yazarı Işın Kansu, Kılıçdaroğlu’nu şu ifadelerle suçladı: “Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık dönemi boyunca casusluk örgütü FETÖ’cüler ile görüşmüş, onların rotasına uygun işler yapmış, hatta FETÖ’cüleri milletvekili, PM üyesi ve başdanışmanı yapmıştı. FETÖ’cü gazetelerin yazar ve yöneticileri ile sıkı fıkı ilişkiler geliştirmişti.”

* Sözcü yazarı Saygı Öztürk de doğrudan Kılıçdaroğlu’nu hedef almasa da şöyle göndermede bulundu: “15 Temmuz Hain Darbe Girişimi gecesini anımsayalım. ‘Kılıçdaroğlu saklandı, tankın üzerine çıkmadı’ diye eleştirilmişti. Oysa Kılıçdaroğlu, Meclis’in açık tutulması için Özgür Özel’i aramıştı. Özgür Bey, ceket giymeye bile fırsat bulamadan Meclis’e gitmişti.”





#CHP
#FETÖ
#Siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler