Rüşvet almış yarış atı almış

Buca Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan hak ediş memuru Bahadır Yılmaz gelen rüşvetle 7’si İngiliz, 6’sı Arap 13 yarış atı satın aldı. Yılmaz’ın atlardan birinin %25’ine, üçünün %50’sine ve 9 atın ise tamamına sahip olduğu tespit edildi.
CHP’li Buca Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan belediye memurunun 13 adet atının olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Buca Belediyesi Hak Ediş Birimi’nde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz’ın 13 yarış atı olduğu tespit edildi. Yılmaz’ın, atların birine yüzde 25, 3’üne yüzde 50 ortak olduğu, diğer 9 atın ise tamamının Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Al Şeref, Aras Fırtınası, Davai Davai, Kolarafet, Mehmetzade, Miyamoto, Scarlet Witch, Seas Birth, Şirinyer Efesi, Şivekar, Şivekar Tayı 2024, Şivekar Tayı 2026 ve Trojen Girl 2019 Tayı isimli değerli ırklardan olan atların 7’sinin İngiliz, 6’sının ise Arap atı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde rüşvet ve bankamatik memurlarına ilişkin yazışmalara ulaşıldı.
DEKONT İFŞA OLDU
Tutuklanan eski Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın, dosyadaki şüphelilerden Mustafa Genç ile görüşmesinde 400 bin TL aldığına dair dekont bulundu. İmar Durum Şefi Aras İş’in telefonundan, gizli tanık beyanında usulsüzlük yapıldığı belirtilen 624 ada 10 parsel ile ilgili notlar çıktı. Kültür Müdürü Asiye Avcı’nın yazışmalarında, belediyeye SGK’dan müfettişlerin geldiği, bankamatik memurlarıyla alakalı tahkikat yapıldığı, bankamatik memurlarının başkanın talimatıyla çalıştığına yönelik görüşmeler tespit edildi. Tespitlerde en dikkat çekeni ise Taşçılar İnşaat’ın sahibi Mehmet Taşçılar’ın mesajları oldu. Taşçılar’ın bir yazışmada “Doymak bilmiyor” dediği görüldü.