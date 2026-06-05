Rüşvet almış yarış atı almış

CHP’li Buca Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan belediye memurunun 13 adet atının olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yürüttüğü soruşturmada dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Buca Belediyesi Hak Ediş Birimi’nde memur olarak çalışan Bahadır Yılmaz’ın 13 yarış atı olduğu tespit edildi. Yılmaz’ın, atların birine yüzde 25, 3’üne yüzde 50 ortak olduğu, diğer 9 atın ise tamamının Yılmaz’a ait olduğu belirlendi. Al Şeref, Aras Fırtınası, Davai Davai, Kolarafet, Mehmetzade, Miyamoto, Scarlet Witch, Seas Birth, Şirinyer Efesi, Şivekar, Şivekar Tayı 2024, Şivekar Tayı 2026 ve Trojen Girl 2019 Tayı isimli değerli ırklardan olan atların 7’sinin İngiliz, 6’sının ise Arap atı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde rüşvet ve bankamatik memurlarına ilişkin yazışmalara ulaşıldı.