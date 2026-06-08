İlk icraat Özel ve İmamoğlu için: CHP resmi hesabından 15 gün sonra dikkat çeken paylaşım

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin resmi hesabı 24 Mayıs'tan sonra ilk kez paylaşım yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı grup toplantısının afişinin paylaşıldığı hesaptan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in takipten çıkarılması dikkat çekti.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın geçersiz sayılması talebiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay için de "mutlak butlan" hükmü verdi.
Davanın temelini, 2023 yılındaki olağan kurultayda bazı delegelerin Özgür Özel’e destek vermeleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı yönündeki iddialar oluşturdu. Kurultayda genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu da süreçte usulsüzlük yaşandığını ve delegelerin iradelerinin çeşitli yollarla etkilendiğini öne sürmüştü.
Özgür Özel genel başkanlıktan uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönmüştü.
İki isim arasında, 'grup toplantısı' krizi de patlak vermişken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
İlk icraat Özel ve İmamoğlu için
CHP'nin resmi hesabı 24 Mayıs'tan sonra ilk kez paylaşım yaptı.
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı grup toplantısının afişinin paylaşıldığı hesaptan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in takipten çıkarılması dikkat çekti.