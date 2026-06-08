Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İlk icraat Özel ve İmamoğlu için: CHP resmi hesabından 15 gün sonra dikkat çeken paylaşım

İlk icraat Özel ve İmamoğlu için: CHP resmi hesabından 15 gün sonra dikkat çeken paylaşım

18:508/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kılıçdaroğlu'nun 'arının' çağrısı sonrası; CHP resmi hesapları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i takibi bıraktı.
Kılıçdaroğlu'nun 'arının' çağrısı sonrası; CHP resmi hesapları Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i takibi bıraktı.

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin resmi hesabı 24 Mayıs'tan sonra ilk kez paylaşım yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı grup toplantısının afişinin paylaşıldığı hesaptan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in takipten çıkarılması dikkat çekti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın geçersiz sayılması talebiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay için de "mutlak butlan" hükmü verdi.

Davanın temelini, 2023 yılındaki olağan kurultayda bazı delegelerin Özgür Özel’e destek vermeleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı yönündeki iddialar oluşturdu. Kurultayda genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu da süreçte usulsüzlük yaşandığını ve delegelerin iradelerinin çeşitli yollarla etkilendiğini öne sürmüştü.

Özgür Özel genel başkanlıktan uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu göreve geri dönmüştü.

İki isim arasında, 'grup toplantısı' krizi de patlak vermişken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İlk icraat Özel ve İmamoğlu için

CHP'nin resmi hesabı 24 Mayıs'tan sonra ilk kez paylaşım yaptı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın yapacağı grup toplantısının afişinin paylaşıldığı hesaptan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in takipten çıkarılması dikkat çekti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Temmuz 2026 için son durum