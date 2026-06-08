İlk icraat Özel ve İmamoğlu için: CHP resmi hesabından 15 gün sonra dikkat çeken paylaşım

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı’nın geçersiz sayılması talebiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay için de "mutlak butlan" hükmü verdi.