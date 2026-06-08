CHP'de grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek

Kılıçdaroğlu, bu haftaki CHP grup toplantısında konuşmak istediğini açıkladı. Ancak talebi, Özgür Özel yönetimindeki grup yönetimi tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun talebini içeren yazı Meclis'e iletildi, ancak grup yönetimi yazının usule uygun olmadığını belirterek işleme koymadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özel, girişimin kendi Manisa programı sırasında yapılmak istendiğini belirterek tepki gösterdi. Ayrıca, taraflar arasında grup toplantısının yapılmaması yönünde bir uzlaşı önerildiğini ancak bu teklifin kabul edilmediğini söyledi.