CHP'de grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partideki grup toplantısı krizine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir." diyen Sarı, "Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan yönetim tartışmaları sürüyor. Kararla genel başkanlığa yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, Özgür Özel milletvekillerinin desteğiyle Meclis Grup Başkanı seçildi.
Kılıçdaroğlu, bu haftaki CHP grup toplantısında konuşmak istediğini açıkladı. Ancak talebi, Özgür Özel yönetimindeki grup yönetimi tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun talebini içeren yazı Meclis'e iletildi, ancak grup yönetimi yazının usule uygun olmadığını belirterek işleme koymadı.
Kılıçdaroğlu daha sonra doğrudan Meclis Başkanlığı'na başvurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Özel, girişimin kendi Manisa programı sırasında yapılmak istendiğini belirterek tepki gösterdi. Ayrıca, taraflar arasında grup toplantısının yapılmaması yönünde bir uzlaşı önerildiğini ancak bu teklifin kabul edilmediğini söyledi.
"Grup toplantısını Kılıçdaroğlu gerçekleştirecek"
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partideki grup toplantısı krizine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.