TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği ve toplam 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran'da başlıyor. Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak. Kurasız 20 bin TOKİ konutlarının bir bölümü hemen teslim edilecek. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Peki TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası gelir koşulu var mı, hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak? İşte detaylar.

1 /6 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı açıklamaya göre, TOKİ orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla dev bir adım atarak 64 ilde yaklaşık 20 bin yeni konutu satışa sunuyor.

2 /6 Kurasız 20 bin TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

3 /6 TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası satışlar ne zaman başlayacak ve nerede yapılacak? 15 Haziran ve 17 Temmuz arasında satış yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası konut satışlarını gerçekleştirecek. Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve TOKİ web sayfasında (www.toki.gov.tr) duyurulacak.

4 /6 TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek? 18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak? 3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.

5 /6 TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak? Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak? 2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.