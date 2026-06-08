Başvuru şartları ve ödeme seçenekleri





TOKİ’nin açık satış kampanyasında başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut olmaması gerekecek.





Konutlar üç ayrı satış alternatifiyle alıcıya sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.





İkinci modelde yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra ödenecek; kalan bedel için 60 ay vade uygulanacak.





Satış süreci 15 Haziran’da başlayacak ve 17 Temmuz’a kadar devam edecek.