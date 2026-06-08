Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kura yok, ön başvuru yok: 21 bin 400 TL taksitle TOKİ konutu fırsatı

Kura yok, ön başvuru yok: 21 bin 400 TL taksitle TOKİ konutu fırsatı

18:578/06/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ konut satışı için 64 ilde yaklaşık 20 bin konut açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. 15 Haziran’da başlayacak kampanyada kura, ön başvuru, gelir ve ikametgah şartı aranmayacak; Ankara’da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin TL’den, taksitler ise 21 bin 400 TL’den başlayacak. Başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve satış tarihleri merak konusu oldu.

TOKİ konut satışı kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut açık satış yöntemiyle alıcılarla buluşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraycık’ta hazırlanan örnek 2+1 daire görüntülerini paylaştı.

TOKİ konut satışı 15 Haziran’da başlayacak


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin örnek daire görüntülerini paylaştı.


TOKİ konut satışı için başvurular 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Açık satış kampanyasında işlemler Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden doğrudan gerçekleştirilecek.


Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var.” ifadelerini kullandı.

Örnek daireler Ankara Saraycık’ta hazırlandı


Paylaşılan görüntülerde Ankara Saraycık’taki 2+1 örnek konutların detayları yer aldı. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutlarda tünel kalıp sistemi kullanıldı.


Örnek daireler salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Konutların çoğunun tamamlandığı, bazılarının ise bitme aşamasında olduğu belirtildi.

Ankara’daki konutlarda fiyat ve taksit bilgisi


Ankara’da satışa sunulacak konutlar için açıklanan fiyat ve taksit bilgileri şöyle:


2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

2+1 konutlarda taksitler 21 bin 400 liradan başlayacak.

3+1 konutlar 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.

Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulu aranmayacak.


Açıklamada kampanyanın amacının kira fiyatlarını düşürmek ve vatandaşa deprem riskine karşı güvenli konut kazandırmak olduğu ifade edildi.

Başvuru şartları ve ödeme seçenekleri


TOKİ’nin açık satış kampanyasında başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut olmaması gerekecek.


Konutlar üç ayrı satış alternatifiyle alıcıya sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.


İkinci modelde yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra ödenecek; kalan bedel için 60 ay vade uygulanacak.


Satış süreci 15 Haziran’da başlayacak ve 17 Temmuz’a kadar devam edecek.

#toki̇
#toki̇ konut satışı
#açık satış
#kura çekilişi olmayan konut
#ön başvuru şartsız
#taksitli konut
#ankara konut
#uygun fiyatlı konut
#konut kampanyası
#konut fırsatı
#TOKİ 20 bin konut satışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kura yok, ön başvuru yok: 21 bin 400 TL taksitle TOKİ konutu fırsatı