TOKİ konut satışı için 64 ilde yaklaşık 20 bin konut açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. 15 Haziran’da başlayacak kampanyada kura, ön başvuru, gelir ve ikametgah şartı aranmayacak; Ankara’da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin TL’den, taksitler ise 21 bin 400 TL’den başlayacak. Başvuru şartları, ödeme seçenekleri ve satış tarihleri merak konusu oldu.
TOKİ konut satışı kapsamında 64 ilde yaklaşık 20 bin konut açık satış yöntemiyle alıcılarla buluşacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Saraycık’ta hazırlanan örnek 2+1 daire görüntülerini paylaştı.
TOKİ konut satışı 15 Haziran’da başlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin örnek daire görüntülerini paylaştı.
TOKİ konut satışı için başvurular 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Açık satış kampanyasında işlemler Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden doğrudan gerçekleştirilecek.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var.” ifadelerini kullandı.
Örnek daireler Ankara Saraycık’ta hazırlandı
Paylaşılan görüntülerde Ankara Saraycık’taki 2+1 örnek konutların detayları yer aldı. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutlarda tünel kalıp sistemi kullanıldı.
Örnek daireler salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Konutların çoğunun tamamlandığı, bazılarının ise bitme aşamasında olduğu belirtildi.
Ankara’daki konutlarda fiyat ve taksit bilgisi
Ankara’da satışa sunulacak konutlar için açıklanan fiyat ve taksit bilgileri şöyle:
2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
2+1 konutlarda taksitler 21 bin 400 liradan başlayacak.
3+1 konutlar 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulu aranmayacak.
Açıklamada kampanyanın amacının kira fiyatlarını düşürmek ve vatandaşa deprem riskine karşı güvenli konut kazandırmak olduğu ifade edildi.
Başvuru şartları ve ödeme seçenekleri
TOKİ’nin açık satış kampanyasında başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut olmaması gerekecek.
Konutlar üç ayrı satış alternatifiyle alıcıya sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.
İkinci modelde yüzde 50 peşinat ödenmesinin ardından 72 ay vade ve yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı 12 ay sonra ödenecek; kalan bedel için 60 ay vade uygulanacak.
Satış süreci 15 Haziran’da başlayacak ve 17 Temmuz’a kadar devam edecek.