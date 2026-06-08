TOKİ kurasız 20 bin konut kaç metrekare olacak? 2+1 ve 3+1 daire detayları

TOKİ’nin yeni kampanyasına göre 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkıyor; başvuruların 15 Haziran-17 Temmuz arasında yapılacağı, konutların 2+1 ve 3+1 seçeneklerden oluşacağı bildirildi. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. İşte TOKİ 20 bin kurasız açık satış konut kampanyası detayları.
TOKİ'nin 64 ilde hayata geçireceği ve toplam 20 bin konutu kapsayan açık satış kampanyasında başvurular 15 Haziran'da başlıyor. Bu kapsamda, Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntülendi. Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
TOKİ kurasız 20 bin konut kaç metrekare olacak?
Resmi açıklamada net metrekare bilgisi paylaşılmadı; konutların 2+1 ve 3+1 tipinde olacağı, fiyatların ise il ve konut büyüklüğüne göre değişeceği belirtildi. Satışlar 15 Haziran-17 Temmuz 2026 arasında yapılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Sincan ilçesi Yenipeçenek Mahallesi'nde hazırlanan örnek daireleri kamuoyuna tanıttı. Kampanya kapsamında inşa edilecek evlerin iç mekan tasarımları ve yapı özellikleri vatandaşlara rehber niteliğinde ipuçları verdi.
Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi. Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda mutfaklar açık (Amerikan) sistem yerine ayrı mutfak olarak planlandı.
Yeni TOKİ kampanyasında konut fiyatları, projenin yapılacağı illere ve dairelerin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.