Emekliye ÖTV'siz araç yasası ne zaman çıkacak, Meclis süreci başladı mı? ÖTV'siz araç modelleri ve başvuru şartları

Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi yürürlükte mi?





Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi, sıfır araç almak isteyen emeklilerin gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif henüz yasalaşmadığı için emekliler için yürürlükte olan genel bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor.





Teklifin kanunlaşması için Meclis sürecinin tamamlanması ve düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu aşamalar tamamlanmadan emekliler adına uygulanabilecek kesin bir ÖTV istisnasından söz edilemiyor.