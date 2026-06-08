Emekliye ÖTV'siz araç yasası ne zaman çıkacak, Meclis süreci başladı mı? ÖTV'siz araç modelleri ve başvuru şartları

Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi 2026 için yeniden gündemde. Sıfır araç almak isteyen emekliler, teklifin yasalaşıp yasalaşmadığını, kimlerin kapsamda yer alacağını ve ÖTV muafiyetli araç modellerinin hangileri olduğunu merak ediyor.
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesiyle ilgili teklif henüz yasalaşmadı. Mevcut durumda yürürlükte olan uygulama, engelli bireylerin belirli şartlarla ÖTV muafiyetinden yararlanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi yürürlükte mi?
Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi, sıfır araç almak isteyen emeklilerin gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklif henüz yasalaşmadığı için emekliler için yürürlükte olan genel bir ÖTV muafiyeti uygulaması bulunmuyor.
Teklifin kanunlaşması için Meclis sürecinin tamamlanması ve düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Bu aşamalar tamamlanmadan emekliler adına uygulanabilecek kesin bir ÖTV istisnasından söz edilemiyor.
Teklif tüm emeklileri kapsamıyor
Düzenleme kabul edilirse uygulamanın tüm emeklileri kapsaması beklenmiyor. Teklif metnine göre kapsam, belirli Bağ-Kur emeklileriyle sınırlı tutuluyor.
ÖTV muafiyeti teklifinden yararlanabilecek gruplar şöyle sıralanıyor:
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,
5510 sayılı Kanun’un 4/1-b maddesi kapsamında yaşlılık aylığı alan Bağ-Kur emeklileri.
Bu çerçevede SSK emeklileri ve Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri genel kapsam dışında kalıyor.
ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?
Türkiye’de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat sınırları içinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Engel oranı daha düşük olan kişilerde ise aracın engel durumuna uygun özel tertibatla donatılması şartı aranıyor.
Mevcut uygulamada öne çıkan şartlar şöyle:
- Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı bulunan kişiler, fiyat limiti dahilinde ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.
- Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan, sürücü belgesi alamayacağına karar verilen kişiler de kapsama dahil ediliyor.
- Daha düşük engel oranlarında özel tertibat şartı uygulanıyor.
- Muafiyetle alınan araçlar 10 yıl boyunca satılamıyor.
- ÖTV istisnası, 10 yılda bir defaya mahsus uygulanıyor.
2026 için ÖTV muafiyetli araç modelleri
ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilen araçlarda en az yüzde 40 yerlilik şartı öne çıkıyor. Bu çerçevede Togg, Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai gibi markaların bazı modelleri listede yer alıyor.
ÖTV muafiyeti kapsamında adı geçen modeller şöyle:
Togg T10X ve T10F
Fiat Egea Sedan, Egea Cross ve Ulysse
Renault Clio, Megane Sedan ve Duster
Toyota Corolla, Corolla Hybrid ve C-HR
Hyundai i20 ve Bayon
Toyota tarafında Corolla benzinli, Corolla Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid serilerindeki bazı donanım seçenekleri kapsamda değerlendiriliyor. Hyundai’de ise i20 ve Bayon modelleri öne çıkıyor.
Araçlarda fiyat ve motor hacmi sınırı
ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilebilecek araçlar için vergi dahil üst fiyat sınırı 2 milyon 873 bin 972 TL olarak belirtiliyor. Bu sınırın altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve station wagon gibi taşıtlar kapsamda yer alabiliyor.
Motor hacmi açısından ise şu sınırlamalar uygulanıyor:
2.800 cm³’ü geçmeyen van, panelvan ve pick-up türü kamyonetler,
1.6 motor hacmi ve altındaki binek otomobiller,
Motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletler.
Emekliler için ÖTV'siz araç uygulaması ise şu an için yürürlüğe girmiş bir hak değil. Düzenlemenin uygulanabilmesi için teklifin Meclis’te kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.