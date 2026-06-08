3. Yaz Kur’an kurslarında imkânlar ölçüsünde 7-22 yaş arası görme ve işitme engelli olan öğrenciler için ayrı sınıflar oluşturulabileceği gibi bu öğrenciler, diğer sınıflara da kaydedilebilecektir.

4. Yaz Kur’an kursları günlük 4, haftalık 20 saat olarak gerçekleştirilecek, öğrencilerin talepleri ve mahallin ihtiyaçlarına göre 9.00-13.00, 11.00-15.00 ve 13.00-17.00 saat aralıklarında eğitimler planlanabilecektir.

5. Kurs süresince, öğrencilerin cemaatle namaz kılmaları ve cuma namazı gibi toplu yapılan ibadetlere katılmaları teşvik edilecektir.

6. Sınıflar öğrencilerin yaş grubu, cinsiyeti, Kur’an-ı Kerim okuma ve dinî bilgi seviyeleri dikkate alınarak oluşturulacaktır.

7. Öğrencilerin özel alan ve mahremiyetinin korunmasına dikkat edilecektir.



