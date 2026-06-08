TOKİ’nin 20 bin konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yeni bir fırsat sunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, 5'i deprem bölgesi olmak üzere 64 ilde yaklaşık 20 bin konut açık satış yöntemiyle vatandaşlarla buluşturulacak. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan konutlar için başvurular belirlenen tarihler arasında Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üzerinden alınacak. Kurasız satış sistemiyle hayata geçirilecek projede, özellikle kendi adına konutu bulunmayan vatandaşların uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi olması hedefleniyor. Hatay’da kurasız açık satış kampanyasında bin 240 konut satışa çıkıyor. Peki kurasız TOKİ konutları Hatay’da hangi ilçede var, kaç konut satışa çıkarılacak?

1 /11 TOKİ’nin 64 ilde 20 bine yakın konutu açık satış yöntemiyle satışa sunacağı; başvuruların 15 Haziran-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Açık satışta TOKİ konut kampanyasında temel şartlar arasında T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak ve kişinin/eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması öne çıkıyor. Peki Peki TOKİ kurasız konutlar Hatay’da hangi ilçede var, kaç konut satışa çıkarılacak?

2 /11 TOKİ 20 bin konut projesi Hatay’da kurasız açık satış var mı, hangi ilçede kaç konut satışa çıkarılacak? Hatay'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Arsuz, İskenderun ve Payas ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Arsuz ilçesinde 192 konut satışa çıkarılacak. İskenderun ilçesindeki iki ayrı projede toplam 916 konut vatandaşların başvurusuna açılırken, Payas ilçesindeki iki projede toplam 132 konut satışa sunulacak. Böylece Hatay genelinde toplam 1.240 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.

3 /11 Hatay'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutların listesi

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8 /11 HATAY TOKİ KONUT PROJESİ SATIŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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