Noah Saviolo kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Noah Saviolo hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri

Vitória kariyerinde öne çıkan dönemler





Noah Saviolo, 21 Haziran 2025’te Vitória ile 2028’e kadar geçerli profesyonel sözleşme imzaladı ve A takıma yükseldi. 14 Eylül 2025’te Primeira Liga’da Estrela da Amadora karşısında oynanan ve Vitória’nın 2-0 kazandığı maçta A takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı.





Bu karşılaşmada takımının ikinci golünün asistini yapan Saviolo, Aralık 2025’te Primeira Liga’da ayın genç oyuncusu seçildi. 10 Ocak 2026’da ise Vitória Guimarães’in Braga’yı 2-1 mağlup ettiği Taça da Liga finalinde görev aldı.





Öne çıkan kariyer adımları şöyle:





Anderlecht altyapısında yetişti.

2021’de Lille’in genç takımına katıldı.

2022’de Vitória altyapısına transfer oldu.

2025’te Vitória A takımına yükseldi ve Primeira Liga’da ilk maçına çıktı.