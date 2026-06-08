Noah Saviolo kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Noah Saviolo hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri

Trabzonspor’un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Noah Saviolo'nun, kariyeri ve oynadığı takımlar merak konusu oldu. Belçika doğumlu Portekiz genç milli takım oyuncusu Noah Saviolo’nun yaşı, mevkisi, Vitória kariyeri, Anderlecht ve Lille geçmişi ile Trabzonspor’a transfer sürecine dair tüm detaylar haberimizde.
Trabzonspor, profesyonel futbolcu Noah Saviolo’nun kesin transferi için Vitória Kulübü ve oyuncuyla anlaşma sağlandığını açıkladı. Belçika doğumlu Portekiz genç milli takım oyuncusu Saviolo, kariyerinde Anderlecht, Lille ve Vitória altyapılarından geçti.
Trabzonspor’dan Noah Saviolo açıklaması
Trabzonspor, Noah Saviolo transferi için Vitória Kulübü ve futbolcunun kendisiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, profesyonel futbolcu Noah Saviolo’nun kesin transferi konusunda taraflarla mutabakata sağlandığını bildirdi.
Noah José Damesquita E Melo Saviolo, 7 Mart 2004 doğumlu bir kanat oyuncusu. Belçika’da dünyaya gelen futbolcu, Portekiz milli takımının genç yaş kategorilerinde forma giyiyor.
Noah Saviolo kimdir?
Noah Saviolo, futbol kariyerine Belçika kulübü Anderlecht’in gençlik akademisinde başladı. 9 Haziran 2021’de Fransız ekibi Lille’in genç takımına transfer olan oyuncu, 26 Ağustos 2022’de Portekiz temsilcisi Vitória’nın altyapısına geçti.
Saviolo, gelişimini Vitória altyapısında sürdürdü ve 2024’te Vitória B takımına yükseldi. Bu süreçte takımının Liga 3’e yükselmesine katkı sağladı.
Vitória kariyerinde öne çıkan dönemler
Noah Saviolo, 21 Haziran 2025’te Vitória ile 2028’e kadar geçerli profesyonel sözleşme imzaladı ve A takıma yükseldi. 14 Eylül 2025’te Primeira Liga’da Estrela da Amadora karşısında oynanan ve Vitória’nın 2-0 kazandığı maçta A takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı.
Bu karşılaşmada takımının ikinci golünün asistini yapan Saviolo, Aralık 2025’te Primeira Liga’da ayın genç oyuncusu seçildi. 10 Ocak 2026’da ise Vitória Guimarães’in Braga’yı 2-1 mağlup ettiği Taça da Liga finalinde görev aldı.
Öne çıkan kariyer adımları şöyle:
Anderlecht altyapısında yetişti.
2021’de Lille’in genç takımına katıldı.
2022’de Vitória altyapısına transfer oldu.
2025’te Vitória A takımına yükseldi ve Primeira Liga’da ilk maçına çıktı.
Milli takım kariyeri
Belçika doğumlu olan Noah Saviolo, Angola ve Kongo kökenli. Belçika ve Portekiz vatandaşlığı bulunan futbolcu, genç milli takım düzeyinde farklı ülkelerin radarına girdi.
Saviolo, 2019’da Belçika U15 takımında bir kez forma giydi. Aralık 2021’de hazırlık maçı için Kongo Demokratik Cumhuriyeti U20 takımına çağrıldı. Mart 2026’da ise 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası elemeleri kapsamında Portekiz U21 Milli Takımı’na davet edildi.