Binali Yıldırım'dan 'fıkra' tepkilerine yanıt: Rahmi Bey'in ne dediğini anlamadan güldüm

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un İzmir’de bir hastane açılışında anlattığı 'Kürt kadın' temalı fıkra, sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Kadın bedeni, etnik kimlik ve mahremiyet üzerinden kurulduğu belirtilen ifadeler, 'ayrımcı ve aşağılayıcı' bulunurken, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve hakkında soruşturma başlatılmasına kadar uzanan bir süreci beraberinde getirdi.

"Orada ne dediğini anlamadım"

Hakkında soruşturma başlatılan Rahmi Koç özür dilerken, yaşananlara ilişkin bir açıklama da Binali Yıldırım'dan geldi.

Haberler.com'da yer alan habere göre Yıldırım'ın yakın çevresine "Ben orada ne dediğini anlamadım. Çevredekiler gülünce ben de nezaket gereği güldüm. Kürt vatandaşlarımıza yapılan bir saygısızlığa asla göz yummam" dediği öğrenildi.

16 baroda suç duyurusu

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van barosu yaptıkları ortak açıklamada, iş adamı Rahmi Koç’un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Doğu ve Güneydoğu'daki 16 baro, Kürt kadınlarına yönelik ifadeleri nedeniyle Rahmi Koç ve söz konusu sözlere gülerek tepki veren eski Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu.











