Kürt Kadınları hedef alan sözde fıkrayla tepki çekmişti: Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir'de katıldığı bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik grubu hedef alan ayrımcı ifadeleriyle büyük tepki çeken 95 yaşındaki iş adamı Rahmi Koç hakkında yargı harekete geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerin ardından "Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama" suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı.

'Mizah adı altında meşrulaştırılamaz'

Soruşturma kararı sonrası sosyal medya platformu X üzerinden bir değerlendirme yapan Akın Gürlek, adaletin terazisinin kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre şekillenmeyeceğini vurguladı. Açıklaması şöyle:

"Sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlarda bir iş insanı tarafından bir açılış programında kadınları ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlarımızı hedef aldığı değerlendirilen ifadeler üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez.

Bu tür sözlerin bir "fıkra" veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Toplumumuzun temel direği olan kadınlarımızın onuruna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Resen soruşturma başlatıldı