Irkçı fıkraya soruşturma

İş insanı Rahmi Koç’un, İzmir’deki hastane açılışında anlattığı, “Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki: Doktor bey, ilk sen soyun” şeklindeki fıkra büyük tepkilere yol açtı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz” dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken Rahmi Koç özür diledi.
İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’de bir hastane açılısında anlattığı ayrımcı fıkra Türkiye’yi ayağa kaldırdı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Koç’un sözleriyle ilgili soruşturma başlatırken siyasilerden sert tepki geldi. İzmir Balçova’da hastane açılışında yanındakilerle sohbet eden Koç ardından şu fıkrası anlattı: “Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun deyince kadın demiş ki: Doktor Bey, ilk sen soyun.”
AYRIMCILIĞIN KARŞISINDAYIZ
Görüntüler sosyal medyada yayılınca Koç’a sert tepkiler geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koç hakkında ‘halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçlamasıyla soruşturma başlatırken Adalet Bakanı Akın Gürlek, kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ifadelerin, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemeyeceğini belirterek şunları kaydetti: “Bu tür sözlerin bir ‘fıkra’ veya mizah adı altında sarf edilmesi, kadınlarımıza ve toplumumuzun belirli bir kesimine yönelik sergilenen bu nezaketsizliği hafifletmez. Her türlü ayrımcı yaklaşımın karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”
ÖTEKİLEŞTİRİCİ SÖYLEM KABUL EDİLEMEZ
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ise “Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez” ifadelerini kullandı.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Kadınlarla ilgili söylemlerin saygılı, özenli ve nitelikli bir yaklaşıma sahip olması esastır. Toplumumuzun hiçbir kesiminin inancı etnik kökeni, kültürü, kimliği veya cinsiyeti aşağılayıcı, ayrımcı ve ötekileştirici söylemlerin konusu olamaz. Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez” değerlendirmesini yaptı.
- EM Parti’den yapılan açıklamada ise “Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin mizah adı altında meşrulaştırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Haddinizi bilin” denildi.
ÖZÜR DİLEDİ
- Sosyal medyada da tepkiler büyüyünce Rahmi Koç’tan özür geldi. Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim.”