Akaryakıt fiyatları 8 Haziran: Benzin, motorin ve LPG’de zam ya da indirim var mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son tablo

Akaryakıt fiyatları 8 Haziran Pazartesi günü araç sahiplerinin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni haftaya girilirken zam ya da indirim olup olmadığı merak edilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel litre fiyatları belli oldu.

1 /5 Akaryakıt fiyatları 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim yansımadı.

2 /5 Akaryakıt fiyatlarında yeni haftanın ilk tablosu

Akaryakıt fiyatları 8 Haziran Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncelliğini korudu. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle fiyatları takip eden araç sahipleri, yeni haftada benzin, motorin ve LPG tabelalarında değişiklik olup olmadığını araştırıyor.

Hafta başında araç sahiplerini doğrudan etkileyecek yeni bir zam veya indirim uygulanmadı. Bu nedenle akaryakıt fiyatları, yeni haftaya mevcut seviyelerden başladı.

3 /5 İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

8 Haziran itibarıyla üç büyük şehirde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 62,97 TL, motorin 66,33 TL, LPG 31,99 TL İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 62,82 TL, motorin 66,20 TL, LPG 31,39 TL Ankara: Benzin 63,92 TL, motorin 67,45 TL, LPG 31,97 TL İzmir: Benzin 64,20 TL, motorin 67,72 TL, LPG 31,79 TL

4 /5 Zam veya indirim var mı?

8 Haziran Pazartesi günü için akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yansıtılmadı. Benzin, motorin ve LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de haftaya sabit seviyelerle başladı.

Fiyatlar şehir ve yakaya göre farklılık gösterirken, sürücüler güncel tabelaları özellikle depo dolumu öncesinde takip etmeyi sürdürüyor.