TOKİ 20 bin kurasız açık satış konut kampanyası örnek daire nasıl?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa çıkarılacağı açıklandı. Kurasız açık satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak kampanya kapsamında örnek daire görüntüleri de yayımlandı. İşte TOKİ örnek daire görüntüleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı son dakika açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla dev bir adım atarak 64 ilde yaklaşık 20 bin yeni konutu satışa sunuyor. Büyük bir heyecan oluşturan bu kampanya, kura şartı aranmaksızın "açık satış" yöntemiyle yürütüleceği için başvuru önceliğine göre doğrudan konut sahibi olma fırsatı tanıyor.
Bu kapsamda, Sincan'ın Yenipeçenek Mahallesi'nde 2+1 olarak inşa edilen örnek konutları görüntülendi.
Kampanyanın duyurulmasıyla birlikte merakla beklenen örnek daire görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı; modern mimari hatları, ergonomik mutfak tezgahları, fonksiyonel yaşam alanları ve kaliteli malzeme seçimleriyle dikkat çeken örnek daireler, hak sahiplerine sunulacak konforlu yaşam standartlarını gözler önüne seriyor.
Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.
Salon, çocuk odası, yatak odası, kiler dolabı ve duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak ayrı olarak inşa edildi.
Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.
İşte TOKİ örnek daire görüntüleri