TOKİ 20 bin kurasız açık satış konut kampanyası örnek daire nasıl?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yaptığı son dakika açıklamasına göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmesi amacıyla dev bir adım atarak 64 ilde yaklaşık 20 bin yeni konutu satışa sunuyor. Büyük bir heyecan oluşturan bu kampanya, kura şartı aranmaksızın "açık satış" yöntemiyle yürütüleceği için başvuru önceliğine göre doğrudan konut sahibi olma fırsatı tanıyor.