EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA: 4000 TL emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak?

10:449/03/2026, Pazartesi
Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ile ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen ikramiyeye bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, gözler bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’na çevrildi. Toplantı sonrası açıklama yapması beklenen Recep Tayyip Erdoğan’ın konuya ilişkin vereceği mesajlar emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Emeklilerin yılda iki kez aldığı bayram ikramiyesi için bekleyiş sürüyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken ikramiyeye zam yapılıp yapılmayacağı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli, bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması beklenen Recep Tayyip Erdoğan’ın ikramiyeye ilişkin değerlendirmelerini merakla bekliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Şu anki sisteme göre emekliler, hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ayrı ayrı ödeme alıyor. Geçtiğimiz yılın verilerine bakıldığında, iki bayramın toplamında her bir emeklinin hesabına 8.000 TL tutarında bayram ikramiyesi yatırılmış oldu.

İkramiye ödemeleri genellikle bayramdan bir hafta önce, emekli maaşının türüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) göre belirlenen takvim dahilinde hesaplara aktarılıyor.

Ramazan Bayramı ikramiyesi 20 Mart öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Tabi, ikramiye artışına yönelik kanunun o tarihe kadar çıkması halinde. Eğer çıkmazsa eski ikramiye tutarı yatırılıp, farklar sonradan ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyesi ise 27 Mayıs tarihinden önce yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2018 - 2020: Uygulamanın ilk yıllarında ödemeler 1.000 TL olarak sabitlendi.

2021: İlk güncelleme ile tutar 1.100 TL’ye çıkarıldı.

2023: Önemli bir artışla ikramiyeler 2.000 TL seviyesine ulaştı.

2024: Bir önceki yıla oranla %50 artış yapılarak 3.000 TL ödeme yapıldı.

2025 - Günümüz: Güncel tutar bayram başına 4.000 TL olarak belirlendi.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTTI MI, ZAM VAR MI?

Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.

Bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonunda emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

