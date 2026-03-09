Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Beştepe'de yapılacak olan toplantıda Ortadoğu'da ABD-İran hattında devam eden savaş ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da toplantıda değerlendirilecek. Kritik Kabine Toplantısı kararları ve konuları da bu kapsamda kamuoyunun gündemine geldi. Öte yandan milyonlarca emekli bayram ikramiyesine herhangi bir zam artışı olup olmayacağına yönelik çıkacak kararı beklerken, Kabine Toplantısı'nı beklemeye başladı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

1 /5 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geliyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündemini Ortadoğu'da bir haftayı geride bırakan savaş ve bölgedeki gelişmeler oluşturacak. Diplomatik temasların ve Türkiye'nin tansiyonu düşürmeye yönelik attığı adımların değerlendirileceği Kabine toplantısının saat kaçta başlayacağı ise kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte detaylar.

2 /5 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Kabine bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının saat 16.00 sularında başlaması bekleniyor.







3 /5 GÖZLER EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMINDA 20 Mart'ta başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde en çok merak edilen konu bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin 5 bin lira olup olmayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak olan bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı bugünkü kabinenin ardından netleşecek.







4 /5 KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR? Gündemde Ortadoğu savaşı olacak. Savaşın etkileri, ekonomideki gelişmeler ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. ABD-İsrail-İran savaşındaki tüm gelişmeler Ankara'da dikkatle takip ediliyor. Ortadoğu'daki gelişmeler Kabine'de değerlendirilecek. Görüşülecek bir diğer başlık ABD'nin Kürt gruplarını İran rejimini düşürmek için örgütlediği iddiası. Konuyla ilgili Ankara, İsrail'in yıllardır bu yönde bir çaba içerisinde olduğu üzerinde duruyor. Kabine'de bu ihtimaller değerlendirilecek.





























