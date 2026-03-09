500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahiplerini belirleme süreci devam ediyor. Aralık ayında başlayan ve bugüne kadar yapılan kura çekimleri ile 78 ilde toplam 397 bin 215 hak sahibi belirlendi. Yeni haftada yapılacak kura çekimleri için Çorum, Çankırı ve İstanbul dikkat çeken iller arasında yer alıyor. Peki, TOKİ kura çekilişinde sırada hangi il var? Bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller hangileri? İşte 9–15 Mart TOKİ kura takvimi...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura süreci, 6 Mart Cuma günü İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun hak sahiplerinin belirlenmesiyle devam etti.



3 /8 İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? TOKİ kura maratonunda sıra Türkiye'nin metropol şehri İstanbul'a geldi. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu 100 bin konut projesinde, bu hafta içi (9-14 Mart) kura takviminin resmen belli olması ve ilçelerin tek tek çekilmesi bekleniyor. Çekilişler noter huzurunda yapılacak ve canlı olarak yayınlanacak.



TOKİ Çorum ve İstanbul kura tarihleri, saatleri ve yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Yeni haftada hangi illerde kaç konutun hak sahiplerinin belirleneceği merak konusu oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura çekim takvimini Pazar günleri sosyal medya hesabından paylaşıyor. Buna göre, 9-15 Mart TOKİ kura takviminin bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Takvim henüz resmi olarak açıklanmasa da TOKİ’nin resmi sitesi üzerinde yer alan haritada 9-15 Mart 2026 tarihleri arasında kurası çekilecek bir il işaretlendi.





6 /8 BUGÜN MUĞLA'DA OLACAK Geçtiğimiz hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla birlikte 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlandı. Bugün Muğla'da gerçekleştirilecek olan 6 bin 417 konutun kura çekimiyle birlikte 80 ilde kura çekimi tamamlanmış olacak ve gözler İstanbul'a çevrilecek.







İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;


















