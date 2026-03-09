73 Bin Personel Alımı İçin Düğmeye Basıldı! İŞKUR Mart Ayı Listesinde Hangi Meslekler Var?

İstihdam piyasasına ilişkin dikkat çeken veriler açıklandı. Yılın ilk iki ayında Türkiye İş Kurumu’a işverenler tarafından 318 bin açık iş ilanı bildirildi. Aynı dönemde kurum aracılığıyla 213 binden fazla kişi işe yerleştirildi. Halen ise on binlerce kişinin istihdam edileceği açık pozisyonlar bulunurken, en fazla eleman aranan meslekler merak konusu oldu.
İş arayanlarla işverenleri buluşturan Türkiye İş Kurumu yılın ilk iki ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Ocak-Şubat döneminde 213 binden fazla kişi işe yerleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk iki ayda 213 bin 147 kişinin istihdama kazandırıldığını açıkladı. Aynı dönemde 65 binden fazla iş yeri ziyareti yapıldığını ve 612 bini aşkın bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, iş arayan vatandaşlar ile işverenlere destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.
İMALAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA
İŞKUR verilerine göre ilk iki ayda işe yerleştirilen 213 bin 147 kişinin 75 bin 11’i kadın, 59 bin 11’i genç, 7 bin 9’u engelli ve 40 bin 194’ü yükseköğrenim mezunu oldu.
Sektörlere göre en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, özellikle imalat alanında gerçekleşti. Meslek bazında ise en fazla istihdam silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi kadrolarında sağlandı.
318 BİN AÇIK İŞ BİLDİRİLDİ
İşverenlerden alınan açık iş sayısı ise yılın ilk iki ayında 318 bin 170 olarak kaydedildi. Açık işlerin büyük bölümü yine imalat sanayisinde toplandı.
Mesleklere göre en fazla talep silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi pozisyonlarında görüldü.
EN ÇOK GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ
İlk iki ayda en fazla işe yerleştirmenin yapıldığı mesleklerin başında silahsız özel güvenlik görevlisi geldi. Bu meslekte 14 bin 202 açık iş bulunurken 13 bin 794 kişi işe yerleştirildi.
Bunu 10 bin 348 açık iş ve 9 bin 753 işe yerleştirme ile güvenlik görevlisi izledi. Reyon görevlisi mesleğinde ise 8 bin 353 açık iş ilanına karşılık 8 bin 491 kişi işe yerleştirildi.
Garson, market elemanı, konfeksiyon işçisi, imalat işçisi, turizm ve otelcilik elemanı, gıda perakende satış elemanı ve kasiyer de en fazla istihdam sağlanan meslekler arasında yer aldı.
73 BİNİN ÜZERİNDE AÇIK İŞ BULUNUYOR
İŞKUR verilerine göre kurum bünyesinde halen 73 bini aşkın açık iş bulunuyor. Açık işlerde en yüksek talep 13 bin 719 kişi ile beden işçisi kadrolarında görüldü.
Temizlik görevlisi, satış elemanı ve danışmanı, garson, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi ve dikiş makinecisi gibi meslekler de en fazla açık iş bulunan alanlar arasında yer aldı.
Depo görevlisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, kasiyer, aşçı, forklift operatörü ve güvenlik görevlisi gibi mesleklerde de iş gücü talebi devam ediyor.