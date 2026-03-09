73 Bin Personel Alımı İçin Düğmeye Basıldı! İŞKUR Mart Ayı Listesinde Hangi Meslekler Var?

İMALAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA

İŞKUR verilerine göre ilk iki ayda işe yerleştirilen 213 bin 147 kişinin 75 bin 11’i kadın, 59 bin 11’i genç, 7 bin 9’u engelli ve 40 bin 194’ü yükseköğrenim mezunu oldu.

Sektörlere göre en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe, özellikle imalat alanında gerçekleşti. Meslek bazında ise en fazla istihdam silahsız özel güvenlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi kadrolarında sağlandı.