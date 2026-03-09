Yeni Şafak
Çiftçi destek ödemeleri e-devlet sorgulama 2026: Tarımsal Destek Ödemeleri Yattı mı, Nasıl Sorgulanır?

13:009/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı tarımsal destek ödemeleri üreticilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destekleme programları kapsamında çiftçilere yapılan ödemelerin hesaplara aktarılıp aktarılmadığı merak ediliyor. Üreticiler, kendilerine tanımlanan destekleri e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile kolayca sorgulayabiliyor.

Çiftçiler için büyük önem taşıyan tarımsal destek ödemeleri yeniden gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen üreticiler, sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. 2026 yılı destek ödemeleriyle ilgili gelişmeler üreticiler tarafından yakından takip ediliyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2026 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir. Sorgulama yapmak için e-Devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ

Biyolojik ve Biyoteknik mücadele desteği

İyi tarım uygulamaları desteği

Mazot, gübre ve toprak analizi desteği

Organik tarım desteği

Çatak desteği

Sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum kullanım desteği

Yurtiçi sertifikalı tohum üretim desteği

Hayvancılık desteklemeleri

Anaç koyun-keçi desteği

Arıcılık desteği

Aşı desteği

Buzağı desteği

Hayvan başı ödeme desteği

İpek böceği desteği

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi

Onaylı süt çiftliği desteği

Programlı aşı uygulamaları desteği

Su ürünleri

Sürü büyütme ve yenileme desteklemesi

Sürü yöneticisi istihdam desteği

Süt primi desteği

Tiftik üretim desteği

Yem bitkileri desteği

